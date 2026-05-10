Este domingo será el debut de Martín Pinilla como DT de Gimnasia

El "Lobo" tiene un presente negativo e intentará cambiar el trayecto con la llegada de Pinilla.

Este domingo se producirá el debut de Martín Pinilla como entrenador de Gimnasia de Concepción del Uruguay. El contexto no podría ser más difícil: el equipo tiene apenas un punto en siete fechas y enfrentará a uno de los elencos que aspira a avanzar de instancia en el torneo: Gimnasia de Chivilcoy.

El partido comenzará a las 15.30 en el estadio Manuel y Ramón Núñez, por la octava fecha de la Zona 1 en el Torneo Federal A. El árbitro del encuentro será Nelson Bejas, acompañado por José Ponce y Agustín Marto como jueces asistentes. El cuarto árbitro será Rodrigo Ballestero.

Para este partido, los elegidos por Pinilla son: Lautaro Altamirano, Damián Baltore, Ramiro Baro, Jonathan Benítez, Juan Casares, Ezequiel Chiappella, Lautaro Denning, Agustín Favre, Agustín García, Nicolás Germanier, Nicolás Gómez, Facundo Laumann, Enzo Márquez, Nicolás Musico, Tomás Palladino, Emilio Rébora, Juan Rodríguez, Augusto Sonzogni, Nicolás Suárez y Tomás Valle.

El Lobo llega a este encuentro luego de sufrir la peor derrota en lo que va del torneo: cayó por 4-1 ante 9 de Julio de Rafaela en condición de visitante. Tiene apenas cinco goles a favor y 14 en contra e incluso ganando no saldrá del último lugar. Tiene mucho por hacer Pinilla, acompañado por Luciano Leguizamón como asistente.

El Gimnasia chivilcoyano llega algo mejor. Con 11 puntos está en la quinta posición y en su última presentación igualó 1-1 con El Linqueño. Está a ocho del puntero Douglas Haig, pero sostiene la esperanza por lo que resta del campeonato hacia adelante.

Para este partido, Alberto Salvaggio eligió a los siguientes convocados: Nicolás Dormisch, Nicolás Ilchischen, Fausto Fiol, Franco Flores, Mario Dauría, Martín Gallo, Ramiro Medina, Valentín Robatto, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Joaquín Iturrieta, Lucio Almada, Matías Rosales, Valentín Fernández, Brian Visser, Marcos Salvaggio, Nelson Ávalos, Patricio Ferreira, Santiago Piersigilli y Sebastián Marfort.