La Municipalidad desmiente información difundida en redes y recuerda acciones preventivas de salud ambiental

La Municipalidad de Paraná informa a la comunidad que el mensaje que circula en redes sociales y aplicaciones de mensajería sobre una supuesta advertencia sanitaria vinculada a roedores y productos alimenticios “es falso y no fue emitido por este municipio”.

Se solicita a la población no difundir información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria entre los vecinos.

Asimismo, se recuerda que ante cualquier situación vinculada a higiene urbana, control de plagas o salud pública, los canales oficiales del Municipio son los únicos medios válidos para la difusión de información y recomendaciones.

Desde el Municipio se llevan adelante “de manera permanente, tareas de desratización, controles y abordajes integrales en distintos barrios y vecinales de la ciudad, en coordinación con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), mediante operativos preventivos y acciones de salud ambiental”.

En relación al Hantavirus, se informa que “no se han detectado ni existen casos en la ciudad”. Ante cualquier consulta o síntoma compatible con enfermedades zoonóticas, se recomienda asistir al centro de salud más cercano para recibir la atención correspondiente.