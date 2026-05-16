Un libro promete develar lo que ocurre “en las entrañas” de la represa Salto Grande

Juan Carlos Chagas, quien por segunda vez en su carrera integra el directorio de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, promete develar en un libro lo que ocurre “en las entrañas” de la represa. También anticipa que se referirá a sus “dos pasiones”: la política y el periodismo.

“En mi escaso tiempo libre estoy abocado a este proyecto, convencido por la insistencia de amigos de toda la vida de la política y el periodismo que me instan a escribir”, confió el funcionario en diálogo con medios de Concordia. “Parece que se va a dar y la expectativa es grande”, acotó.

Según adelantó el autor, en su libro habrá referencias a personajes de la política entrerriana y nacional, entre ellos Carlos Menem, Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, José Luis Manzano y Leopoldo Moreau. “Y el más jugoso de todos: una charla imperdible con Saúl Ubaldini, el combativo líder de la CGT en tiempos de Raúl Alfonsín”, resaltó.

Recuerdos con el ex gobernador Jorge Busti, a quien define como “un hermano”, y relatos de su paso por Yaciretá, por la presidencia de Enersa y por La Plata, cuando se desempeñó en la Secretaría General de la Gobernación de Duhalde serán parte de la obra.

También su relación con Carlos Reutemann, sus tiempos de jefe de la sección Política en medios nacionales y el consecuente abanico de relaciones, sus visitas a Olivos como periodista y como dirigente, sus viajes a China, la asunción presidencial de Bill Clinton, su visita a Rusia y los convenios que firmó con Ucrania para la renovación de los activos de la represa, un proceso que recién ahora empieza a ejecutarse y que se extenderá durante la próxima década. Además, habrá referencias a “alguna asquerosa extorsión” que dice que sufrió en los últimos tiempos.

“Hoy estoy totalmente consustanciado con el tema energía, para el que estudié a lo largo de toda mi vida, pero muy activo en la acción política y pensando desde el desarrollismo obras de hidráulica para Entre Ríos, ya que por la dimensión de nuestros recursos hídricos el cambio climático ya tiene efectos en las aguas que nos rodean”, definió.

Por último, anticipa un capítulo titulado “Una temporada en Salto Grande” en el que promete develar “con lujo de detalles lo que ocurre en las entrañas de la represa”, en la que ocupó el cargo de presidente y ahora integra el directorio.