"No es una prioridad levantar el cepo para empresas", dijo el titular del Banco Central

"En materia cambiaria, nuestro foco está en el sector externo; es decir, que las exportaciones puedan funcionar bien y que las importaciones puedan funcionar bien. Nos preocupa más eso que el atesoramiento para capital de trabajo de las empresas que no están involucradas en estas operaciones", expresó Bausili, en el marco de una conferencia de prensa que tuvo como objetivo primordial repasar lo más relevante del últimoInforme de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables Ejercicio 2025.

En ese sentido, destacó que, desde el lanzamiento del esquema de bandas, las cantidades exportadas marcan récords mes a mes y que, en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el sector privado pronosticó un nuevo máximo histórico para las exportaciones de 2026, de u$s96.000 millones. Paralelamente, afirmó que las importaciones se encuentran en valores similares a los de períodos anteriores de ciclos positivos en materia de actividad económica.

"No es que las empresas no puedan manejar su capital del trabajo en dólares. Pueden hacerlo, pero en el mercado financiero, que es mucho más flexible que en países que no tienen cuentas domésticas en dólares, como Brasil".

Por lo tanto, remarcó, "no es una prioridad (levantar el cepo a empresas)". "Nos preocupa más el funcionamiento de la economía", insistió.

Desde el BCRA entienden que ya se dieron pasos importantes en torno a las regulaciones que tenían las empresas para acceder al mercado de cambios, como los casos de la normalización en los pagos de importaciones desde fines de 2024 y la posibilidad de distribuir dividendos, que comenzó a regir este año.

En cuanto al valor actual del tipo de cambio, tanto el presidente del Central como su vicepresidente que lo acompañó en la conferencia, Vladimir Werning, coincidieron en que no está atrasado, teniendo en cuenta que es compatible con el equilibrio externo. Además, aseguraron que el tipo de cambio real no es la variable más importante a la hora de determinar la competitividad de una economía.

Para justificar esto último, la entidad toma como ejemplo el caso de Perú. "La acumulación de reservas en Perú no dependió de sostener un tipo de cambio real deliberadamente depreciado, sino de permitir flexibilidad cambiaria y suavizar la volatilidad. Para este fin se recurrió a la discrecionalidad en las compras y ventas de dólares, en mercados spot y futuros", remarcó en IPOM del primer trimestre de 2026.

Otro de los temas más tocados en la jornada fue la dinámica de la liquidez, el crédito y la morosidad en el sector privado. Al respecto, los titulares del BCRA sostuvieron que la remonetización de la economía de la cual habían hablado a fines de 2025, cuando lanzaron el nuevo programa de acumulación de reservas, era más un "supuesto" que una "promesa", dando a entender que dicho supuesto no se ha alcanzado todavía en el transcurso del año.

Bausili considera que actualmente hay indicios de que la demanda de dinero se está recomponiendo, ya que, de lo contrario, la baja de tasas sería incompatible con la apreciación del tipo de cambio. Además, hacia adelante también espera mejoras, teniendo en cuenta que el stock actual de monetización, en relación al Producto Bruto Interno (PBI), es bajo, lo cual da espacio para crecer, y que el propio crecimiento económico estimado para 2026 ya genera por sí solo una mayor monetización.

"No podemos controlar la demanda de dinero, pero podemos generar incentivos para alimentarla", concluyó sobre este punto.

Fuente: Ámbito Financiero.