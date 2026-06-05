El último adiós de la ciudad que vio nacer al Indio Solari

El músico Gastón Palmieri, integrante de la banda tributo Cultura Frita y miembro activo del colectivo La Casa del Indio, se refirió al impacto que causó en el ámbito cultural la noticia del fallecimiento de Carlos Alberto "el Indio" Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La enfermedad del cantante motivó a una movilización entre los seguidores de su obra en la capital entrerriana. Ante este panorama, los miembros de las agrupaciones musicales y culturales dedicadas a preservar su legado ratificaron la continuidad de los proyectos orientados al reconocimiento de su figura en la ciudad, los cuales venían desarrollándose de manera colectiva mediante investigaciones históricas sobre su primera infancia y la realización de gestiones institucionales ante los organismos municipales con el objetivo de marcar de manera permanente la memoria urbana de Paraná, localidad donde el músico nació y transcurrió sus primeros años de vida.

En diálogo con Análisis, Palmieri describió las sensaciones que atravesaron al colectivo de seguidores al conocerse la triste noticia. "Es algo que de algún modo esperábamos, sobre todo después de que él mismo anunciara su cuestión de salud, su retiro de los escenarios, lo que le estaba pasando. Fue dar vuelta un reloj de arena, fue tener un poco en cuenta de que el tiempo le estaba pisando los talones al propio Indio. Él ya tenía bastante avanzada su cuestión de salud, ya tenía un diagnóstico y de ahí para esta parte, la verdad que era algo que lo esperábamos para cualquier momento. Creo que no hay mucha diferenciación con cualquier persona que tenga algún diagnóstico de este tipo. Creo que eso hizo que redoblemos mucho el esfuerzo con las bandas y después con la organización de La Casa del Indio también. Creo que nos movió porque el tiempo se terminaba", dijo Palmieri.

Respecto al reconocimiento y el trabajo que se realizó en la capital entrerriana, el artista comentó que justamente ayer tuvieron una reunión para la colocación de la placa en la puerta de su casa natal. "Justo hacía dos o tres semanas se puso en contacto con nosotros Gastón Daus, el asistente del Indio, porque el propio Indio ya le había dado cabida para que tome contacto con los diferentes grupos, las diferentes movidas que hay alrededor de los Redonditos para que sepan de que el Indio los veía, de que al Indio llegaban todas estas cosas. Le había autorizado a que se contacte con nosotros justamente para agradecer lo que estábamos haciendo", relató.

Además, Palmieri comentó sobre su experiencia más cercana al ámbito del músico: "Compartí escenario con Gaspar Benegas, con Luciana Palacios. Tuve la posibilidad de decirle en persona lo que estábamos haciendo. Ahora, con este nuevo contacto que surgió, ya prácticamente era inminente el saludo del Indio que estábamos esperando. Espero que haya llegado a ver el último video que le mandamos, porque justo el domingo pasado nos juntamos en la plaza para hacerle un video", dijo el artista, y además remarcó que "él ya estaba enterado de lo que estábamos haciendo acá en Paraná".

Palmieri lamentó no saber si el Indio pudo o no ver ese contenido, pero de lo que sí está seguro es que tomó conocimiento de la movida de Ciudadanía Ilustre y todas las otras cosas que se estuvieron haciendo desde Paraná para reconocerlo en vida.

Respecto al surgimiento del proyecto de La Casa del Indio, Palmieri detalló el proceso de investigación que les permitió localizar con precisión el inmueble donde nació el vocalista, el cual difiere de las informaciones iniciales. El guitarrista explicó los pormenores de ese hallazgo urbano: "El proyecto de la Casa del Indio surge de juntarnos distintas personas que nos gustan los redondos. Hubo un hecho bastante particular y fue que una amiga ricotera, hermana de un músico de las bandas tributo, me dice que quería que conociera a su compañero de trabajo, que es Fabricio Retamal, quien tenía una investigación sobre la Casa del Indio".

Describió que a partir de entonces comenzaron a juntarse. "Las primeras juntadas fueron en relación a esta investigación en donde se confirmaba el domicilio en el que nació el Indio Solari en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, que no coincidía con la partida de nacimiento. Cuando el Indio vino a actuar en Gualeguaychú en el 2014, se le entrega la partida de nacimiento y figura un domicilio que no coincide con la historia que cuenta el Indio Solari en relación a los correos y al padre de él como jefe de correos. Entonces, comenzamos una investigación que recupera planos de la ciudad de Paraná y certifica el domicilio donde nació el Indio Solari, que hoy por hoy se trasladó 50 metros. Es en el edificio del Correo, sobre calle 25 de Mayo".

Correo Argentino.

Consultado sobre la trayectoria de su propia agrupación musical, Palmieri puntualizó que "Cultura Frita surge como una banda tributo en el 2017, hace nueve años, como banda tributo a los Rebenditos de Ricota. Y desde ahí, comenzamos a tocar en un montón de lados". La banda homenaje toma el nombre de Fusilados por la Cruz Roja, uno de los temas del músico argentino.

Cultura Frita, banda tributo a la obra del Indio Solari.

Finalmente, el referente de la comunidad ricotera entrerriana reflexionó sobre la trascendencia de la figura del Indio Solari: "Creo que lo del Indio trascendió las fronteras y el territorio de lo musical, y es un fenómeno social y cultural, lo de los Redonditos y lo del Indio Solari en particular. Me parece que es algo que no va a dejar de nacer, porque cuando estas movidas son tan fuertes, tienen tanta pasión, están tan vivas, creo que trasciende hasta la propia vida del artista".

El Indio Solari, Ciudadano Ilustre de Paraná

El concejal Máximo Miguez expresó que la noticia del fallecimiento del cantante generó una conmoción enorme y una profunda tristeza en la comunidad, señalando que si bien se conocía la fragilidad de su salud por la enfermedad que atravesaba, el desenlace causa un fuerte impacto por tratarse de un referente que marcó a múltiples generaciones.

A pesar del malestar que generó la noticia sobre el fallecimiento del músico, Miguez manifestó su conformidad por haber completado a tiempo el proceso legislativo que permitió homenearlo en vida como Ciudadano Ilustre de Paraná, una iniciativa que surgió de un colectivo de seguidores locales y que fue notificada formalmente al círculo íntimo del artista. También ratificó que la inauguración formal de la placa recordatoria en el edificio del Correo Argentino se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, tal como estaba planificado tras los contactos mantenidos con el asistente del músico y miembros de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

También hizo declaraciones el referente del Colectivo Cultural de La Casa del Indio, Fabricio Retamal, que manifestó el profundo dolor emocional que embarga a los artistas que integran el grupo, describiendo al Indio Solari como "un artista integral cuyas letras y composiciones constituyeron la banda de sonido de nuestras vidas".

Máximo Miguez y Fabricio Retamal.

Retamal hizo hincapié en que el nacimiento del Indio en Paraná no constituyó un mero hecho anecdótico, sino que el entorno de las plazas, las presentaciones domingueras de la banda y las transmisiones radiales resultaron determinantes para despertar su vocación musical a temprana edad.

La despedida en Paraná

La Casa del Indio convocó a una vigilia comunitaria para este viernes a partir de las 15:30 frente al edificio del Correo Argentino, ubicado en la intersección de las calles Monte Caseros y 25 de Mayo de la ciudad de Paraná.