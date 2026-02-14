Unión hizo el gasto, pero no pudo con San Lorenzo y empató en el 15 de Abril

Unión de Santa Fe no pudo quebrar el cero y empató sin goles con San Lorenzo de Almagro en la continuidad de la 5ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Este viernes en el estadio 15 de Abril, el Tatengue una enorme cantidad de situaciones de gol, pero se topó con su propia ineficacia y una sólida tarea del arquero Orlando Gill.

Un tiro en el palo de Mateo Del Blanco fue el inicio de una primera ráfaga del equipo de Leonardo Madelón. Enseguida Mauro Pittón dilapidó un mano a mano que le tapó Orlando Gill, figura del match, y más tarde Fragapane tiró afuera lo que era el 1-0 para el Tate.

El Ciclón tuvo su momento a los 34’, cuando Cuello fue favorecido por una pérdida de Profini y quedó mano a mano con el exPatronato Matías Mansilla, que evitó su tanto con la cabeza. En el rebote, Tripichio dejó en el camino al arquero y después no pudo burlar a Maizon Rodríguez, que sobre la línea le ahogó el grito de gol. En la primera etapa quedaría algo más: Unión presionó alto, Tarragona se la picó a Gill y falló en primera instancia. Fragapane tomó el rebote, pero no pudo convertir frente a la oposición de Herrera y el palo, mientras que Lorenzón se lo sacó a Estigarribia en la misma jugada.

El complemento mostró caras similares. Pittón estuvo cerca otra vez por un tiro libre y Maizon Rodríguez falló de cabeza a la salida de una pelota quieta. A los 19’ del segundo tiempo, la primera polémica: Gill derribó a Tarragona dentro del área y el juez dio penal, pero finalmente había un offside previo muy fino que fue constatado. Y, tras cartón, el VAR llamó a Ariel Penel para que revisara el penal que había dado por una mano de Lorenzón que no había existido.

Sobre el final, un lateral mal sacado por Herrera derivó en el contragolpe orquestado por Palacios y un atajadón de Gill al entrerriano Estigarribia, en una maniobra que iba a ser revisada por presunta posición adelantada. En el epílogo, Gill le tapó un cabezazo infernal a Misael Aguirre, que también había partido en offside. La última también fue del ingresado Aguirre: escaló con campo abierto por flanco derecho y no armó bien el remate cuando estaba cara a cara con Gill: el balón murió en el lateral de la red.

El empate le sirvió a San Lorenzo para sumar después de perder el clásico con Huracán, aunque la preocupación persistirá por lo poco que entregó en el juego. Unión se fue masticando bronca porque mereció el triunfo que lo hubiera depositado entre los primeros ocho de la Zona A, señala Infobae.