Copa Davis: Argentina empata con Corea del Sur tras el primer día

Thiago Tirante ganó el primero de los dos puntos que se disputaron entre Argentina y Corea del Sur.

Este sábado comenzó a disputarse la etapa clasificatoria de la Copa Davis 2026. En el marco de la primera ronda, el equipo argentino en este certamen se enfrentó a Corea del Sur en la ciudad de Busan.

El primero de los partidos de la serie lo protagonizaron Thiago Tirante (103°) y Hyeon Chung (418°), que jugaron durante casi tres horas para lo que fue finalmente victoria del argentino. Tuvo que sufrir, porque en el primer set cayó por 6/2, pero remontó y se impuso por 7/5 y 7/6 (5) para la victoria final que adelantó a la Argentina en la serie.

No pudo repetir Marco Trungelliti (130°) en el segundo turno y por eso la serie está igualada. El argentino cayó ante Soon-woo Kwon por 7/6 (6) y 6/2. De esta manera, el equipo coreano igualó la serie y cambió sus expectativas para el partido de dobles.

En el duelo de parejas, Argentina pondrá en cancha a Guido Andreozzi y Federico Gómez; mientras que Corea del Sur jugará con Jisung Nam y Uisung Park. Dicho encuentro comenzará a la una de la mañana del domingo y abrirá la que puede ser una larga jornada en caso de ser necesaria la disputa de los tres partidos.

Después del partido de dobles se jugará el tercer partido de singles cruzando a los rivales: Thiago Tirante enfrentará a Sonwoo Kwon. De ser necesario, el quinto juego lo protagonizarán Marco Trungelliti y Hyeon Chung. El equipo que se imponga en la serie avanzará de ronda y se medirá contra el vencedor entre Países Bajos e India.