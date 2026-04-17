Reconocido médico entrerriano murió al ser embestido por un auto mientras andaba en bicicleta

El médico clínico entrerriano Rodolfo Fournier, de 69 años, murió tras ser atropellado por un automóvil mientras circulaba en bicicleta. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 166 de la Ruta Provincial 29, en el límite con Rauch. Según se informó, un Ford Focus conducido por un hombre de 65 años impactó contra la bicicleta en la que se desplazaba Fournier.

La víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet, donde presentaba graves lesiones, entre ellas una fractura expuesta en una pierna y politraumatismos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció durante la madrugada de este jueves.

Fournier era oriundo de Concepción del Uruguay, donde se crió en el barrio de la Escuela Normal, cursó sus estudios en el histórico Colegio del Uruguay y mantenía vínculos familiares con la ciudad, siendo sobrino de los hermanos Crosignani, reconocidos músicos locales.

Según supo La Pirámide, radicado desde hace años en Florencio Varela, se desempeñó como médico y también como funcionario municipal en el área de Salud. Era padre de seis hijos y un apasionado del ciclismo.

Había viajado a la zona para participar de una competencia en Tandil. Su fallecimiento generó un profundo pesar en la comunidad, donde destacaron su vocación de servicio y compromiso con la salud pública.

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente y fue caratulada como homicidio culposo.