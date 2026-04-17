Mariano Werner: “El comienzo de este año no se dio como pretendía”

El presente de Mariano Werner en el Turismo Carretera está marcado por la urgencia de resultados. El piloto entrerriano llega a la cuarta fecha en Concepción del Uruguay con la necesidad de sumar puntos importantes que le permitan acercarse a la zona de clasificación a la Copa de Oro y cortar una racha sin victorias que ya se extiende por varias carreras.

Pese a la sequía, el piloto mantiene la confianza en su potencial y en el trabajo del equipo. “Hace 14 años que gano al menos una carrera. El comienzo de este año no se dio como pretendía, pero quiero ser protagonista en todas las fechas”, resaltó.

Y agregó: “A Concepción del Uruguay no vamos con grandes cambios, pero a Termas vamos a ir con una prueba encima y ese será nuestro arrancar”. La apuesta está clara: sostener lo actual en la próxima fecha y apuntar a una mejora concreta en la quinta cita del calendario.

Resultados complejos

Los números reflejan el difícil comienzo de año que atraviesa Werner. En la primera fecha en El Calafate, finalizó en el puesto 32, un resultado inesperado para un piloto acostumbrado a pelear adelante. En la segunda presentación, en Viedma, tampoco logró revertir la situación y terminó en la posición 26.

Sin embargo, en Neuquén mostró una leve recuperación al ubicarse en el 12° lugar, lo que alimenta cierta expectativ a de mejora. A pesar de este progreso, los resultados siguen lejos de lo necesario para posicionarse entre los candidatos al título.

Actualmente, Werner se ubica en el puesto 26 del campeonato, una posición que lo obliga a reaccionar rápidamente si pretende cumplir con el primer gran objetivo del año: clasificar a la Copa de Oro.

La distancia con la zona de clasificación es de 17 puntos, tomando como referencia a Marcos Quijada, quien cierra el grupo de pilotos que hoy estarían accediendo a la definición del campeonato.

En ese marco, el margen de error es cada vez menor y cada carrera adquiere un valor determinante. “Pretendo ser protagonista desde la próxima fecha en Termas de Río Hondo. Tenemos que volver a pelear adelante. Tengo un buen auto, pero pocos puntos”, relató el tricampeón ante la prensa de la ACTC.

Con esa premisa, Werner encara un tramo decisivo del campeonato, donde deberá transformar el potencial en resultados concretos si quiere volver a ser protagonista en el Turismo Carretera y meterse en la pelea por el título.