TC en “La Histórica”: más de 300 alumnos participaron del Taller de Educación Vial

En la previa de la cita del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, se completó este viernes la segunda capacitación que tenía prevista la rama educativa de la ACTC en La Histórica. En la Escuela de Educación Técnica N°3 “Dr. Miguel Ángel Marsiglia” se desarrolló, de 9 a 13, el Taller de Educación Vial y contó con la participación de más de 300 alumnos y la presencia del piloto de Turismo Carretera, Elio Craparo.

En representación de la ACTC estuvieron: Facundo Gil Bicella, Secretario General, y Luis Miraldi, Protesorero. Además, también participaron: el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; la vicepresidenta municipal, ⁠Rossana Sosa Zitto; el jefe de Gabinete, Ezequiel Valdunciel; el jefe de Policía Científica, Héctor Adrián; el secretario de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, Anibal Steren; y el coordinador de Seguridad Ciudadana, ⁠Pablo Yessi.





La Escuela Técnica N°1 Ermindo Quiroz, Escuela Técnica N°2 Francisco Ramírez, Escuela Secundaria Juan Pablo II, y la Escuela Técnica N°3 “Dr. Miguel Ángel Marsiglia”, que recibió de gran manera a ACTC Educación, fueron las instituciones que estuvieron presente en este Taller que entregó la rama educativa de la ACTC.

Con más de 300 alumnos, la capacitación arrancó con una charla por parte de Diego Garay, que introdujo al tema con una explicación profunda en los datos estadísticos de los accidentes viales, la cantidad de víctimas que hay diariamente en las calles, avenidas y rutas de la República Argentina, cómo prevenir los siniestros y qué hacer en caso de tener uno.





Luego, Claudio Alonso, en conjunto con Elio Craparo, contó cuáles son las similitudes y diferencias entre un auto de competición y uno de calle, las reglas de tránsito y el reglamento. Además, el piloto de Chacabuco, explicó las funciones de la indumentaria reglamentaria que se utiliza en el automovilismo.

Posteriormente, y ya dejando atrás la parte teórica, los alumnos se reunieron en pequeños grupos para ir transitando en las diferentes estaciones que ACTC Educación propone: monopatines, bicicletas, motocicletas de la policía de Concepción del Uruguay, simuladores, gafas de distorsión de la realidad, entrenamiento cognitivo, entre otros elementos que estuvieron a disposición.

De esta manera, ACTC Educación completó las dos capacitaciones que tenía prevista para esta fecha en Concepción del Uruguay. Más de 300 alumnos participaron de un gran evento que trató un tema más que fundamental, y que debe ocupar a todos los habitantes de la Argentina, la seguridad vial.