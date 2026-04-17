Básquet asociativo: Sionista y Echagüe festejaron a domicilio

Sionista derrotó a Olimpia y se acomodó segundo en las posiciones del Apertura de la APB.

Sionista y Echagüe lograron importantes victorias en cancha ajena en la continuidad de la sexta fecha del Torneo Apertura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. el primero derrotó a Olimpia, el segundo hizo lo propio con San Martín.

Sionista pegó fuerte al superar a Olimpia por un cerrado 83 a 82 para quedar en el segundo escalón junto a Talleres y detrás del líder del campeonato, Ciclista. En un partido cambiante y con variaciones en el trámite del juego, el Centro Juventud tuvo una gran reacción en los últimos 10 minutos y pudo quedarse con el partido.

Con el resultado 72 a 61 en el inicio del último cuarto, Sionista metió un parcial de 22 a 10 para quedarse con una enorme victoria, consigna Paraná Deportes.

Caetano Pajares y Sebastián Trinadori con 16 puntos fueron los goleadores del ganador, además de los 14 de Pablo Veiga. En Olimpia, Lautaro Vilotta registró 17 unidades, mientras que Franco Pividori firmó 14 puntos y 15 rebotes y Hugo Cuello otros 14 tantos.

Por su parte, Echagüe sumó su segunda alegría en el Torneo Apertura, fue al vencer a San Martin de Gazzano por 77 a 75, en tiempo suplementario, tras igualar en 66 en el tiempo regular.

San Martín desaprovechó una enorme posibilidad de ganar en su cancha. Estuvo arriba todo el partido y hasta gozó de una ventaja de 15 puntos. No obstante, no lo supo definir, el AEC se lo empató con un triple de Agustín Caminos y en suplementario lo ganó con el envión.

Elías Moyano con 24 puntos y 13 rebotes fue el jugador del partido, bien secundado por Juan Planas y Bruno Caminos con 14 tantos cada uno.