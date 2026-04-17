Primera Nacional: Patronato confirmó la continuidad de Marcelo Candia como DT

Candia tendrá su oportunidad en el fútbol profesional, tras dirigir en la LPF y las inferiores de AFA.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Patronato anunció este viernes la continuidad de Marcelo Candia como director técnico del plantel profesional que participa de la temporada 2026 de la Primera Nacional. Será la primera ocasión en la que el exdelantero tendrá su chance al frente del equipo de fútbol profesional, luego de haber sido interino en distintas ocasiones.

“La Comisión Directiva del Club Atlético Patronato informa que el entrenador Marcelo Candia ha sido ratificado en el cargo de director técnico del plantel profesional. Marcelo, de gran trayectoria en el Rojinegro tanto como jugador y como parte de la estructura del fútbol formativo del institución en diferentes categorías, estará al mando del plantel superior hasta diciembre de 2026”, informó el club.

Candia, que tuvo exitoso paso por las divisiones inferiores del club y guió al equipo liguista junto a Leonardo Ferrero a sus últimas conquistas en la Liga Paranaense de Fútbol, tuvo la misión de reemplazar Rubén Darío Forestello como interino, luego de la renuncia del pampeano tras malos resultados.

La Comisión Directiva del Club Atlético Patronato informa que el entrenador Marcelo Candia ha sido ratificado en el cargo de director técnico del plantel profesional.



Marcelo, de gran trayectoria en el Rojinegro tanto como jugador y como parte de la estructura del fútbol… pic.twitter.com/64uSeHZBO1 — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) April 17, 2026

Su estreno fue con victoria por 1 a 0 ante Almagro, como visitante, gracias a un gol de Tomás Attis que le permitió al conjunto entrerriano alcanzar los 8 puntos y respirar un poco de aire para despegarse un poquito del fondo de la tabla. Allí en José Ingenieros, el DT dejó un mensaje claro a los dirigentes: deslizó que estaba a disposición para negociar.

Anteriormente, Candia se había hecho cargo del equipo ante la salida de Walter Perazzo, en mayo de 2024, y luego sucedió lo mismo con Diego Pozo, cuando en octubre del mismo año logró la permanencia en Puerto Madryn ante Guillermo Brown y mandó a los sureños al descenso.

Esta vez, el oriundo de Feliciano tuvo que asumir ante la partida de Forestello. Aunque a diferencia de aquella ocasión, el exdelantero se desempeñaba como asistente técnico del Yagui. Para dirigir se rodeó de viejos conocidos: Gabriel Graciani, Diego Reynoso y Exequiel Paoloni.

Este sábado, Patronato recibirá a Deportivo Maipú por la 10ª fecha de la Primera Nacional en la Zona B y buscará los tres puntos para empezar a mejorar su situación en el campeonato. El partido se jugará desde las 20 y contará con el arbitraje de Nahuel Viñas.