¿Mesa adentro o mesa afuera? El clima para la noche buena en la provincia

Como cada año, la pregunta de todas las familias de cara a la noche buena es saber si puede armar la cena navideña a cielo abierto o si deben resguardarse bajo techo.

El clima en la provincia prevé buen tiempo para este miércoles por la noche aunque en Paraná hay una leve posibilidad de precipitaciones. A continuación, departamento por departamento la previsión de temperaturas y clima en la provincia.

En la ciudad capital se prevé un miércoles con temperaturas máximas de 35° y el cielo algo nublado. Hay una pequeña posibilidad de lluvias durante la noche buena pero no sería impedimento para poder armar la cena navideña al aire libre. Algo similar ocurre en los departamentos de Victoria, Diamante y Nogoyá.

Para el sur entrerriano la cosa no cambia mucho. Tanto Gualeguay, Gualeguaychú e Islas tienen pronosticado clima agradable, con temperaturas que llegarán a 34° y con el cielo parcialmente nublado.

En el centro entrerriano los departamentos de Tala, Villaguay, San Salvador y Federal también tiene previsto buen clima para la noche buena con temperaturas similares: calor y nubes pero sin lluvia.

Si vivís en el norte de la provincia la situación es bastante similar, todo indica que podrán armar la cena bajo las estrellas ya que el clima no prevé precipitaciones para la noche del 24 de diciembre y las temperaturas serán agradables para compartir al aire libre. Esa es la situación de La Paz, Feliciano y Federación.

Lo mismo ocurre con los departamentos del centro de la costa del río Uruguay: tanto Colón, como Concordia y Concepción del Uruguay tienen buen pronóstico para pasar la navidad.

En resumen: toda la provincia tiene previsiones favorables para la noche del 24 y el armado de la cena navideña al aire libre con escasas posibilidades de mal tiempo.