Básquet: La Unión de Colón ganó por primera vez de visitante

La Unión de Colón venció como visitante por 75 a 71 a Deportivo Norte de Armstrong, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Con este triunfo, en su última presentación de 2025, el equipo entrerriano alcanzó su primera victoria en calidad de visitante en lo que va de la temporada.

La primera parte en Armstrong

Del lado local se destacó Manuel Alonso, liderando la ofensiva de los Tigres, junto a un gran aporte del juvenil Francisco Rossarola. En busca de contrarrestar el goleo del elenco de Armstrong, La Unión buscó afianzarse en defensa y correr en transición, Matías Caire protagonizó grandes aportes a la hora de atacar dándole un respiro a su equipo y poder cerrar el primer cuarto arriba por 19 a 24.

El dueño de casa comenzó el segundo cuarto con un gran ajuste en su defensa gracias al ingreso de su nueva incorporación Iván Catani, junto a Federico Contrera. Ambos aportaron una intensidad diferente a la que culminó el equipo en el primer cuarto. Por parte del visitante, lograron encontrarse con una consecutiva efectividad en tiros de dos y tres puntos siendo mejor colectivamente, pese a ser un cuarto donde abundaron pérdidas para ambos equipos. Finalmente, la primera mitad culminó 34 a 43.





La vuelta del descanso largo

El tercer cuarto dio arranque con un demoledor equipo visitante, Matías Caire fue un jugador letal en la ofensiva que por momentos fue imparable. Justamente desde la defensa, Norte hizo creer por momentos en una remontada, pero después de una seguidilla de ataques sin convertir, la visita no perdonó y culminó el tercer cuarto con una distancia de doble dígito.

El último cuarto comenzó como lo más parejo del partido y también el de más contacto, tanto el local como el visitante supieron castigarse y a su vez defenderse. Alonso, Catani y Caire fueron notorias figuras del encuentro en el estadio Jorge Ferrero.

Finalmente, después de un partido sumamente aguerrido el encuentro se dio por terminado en 71 a 75. La Unión logró su primer triunfo de la temporada como visitante, después de tres derrotas, en tanto que Deportivo Norte alcanzó su novena caída al hilo y ocupa el fondo de la tabla de posiciones.