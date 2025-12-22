La Uader modificó estatuto y se estiraron los mandatos de las autoridades

La asamblea avaló, en forma unánime, una reforma al Estatuto Académico, un hecho que marca “un hito en el proceso de maduración y consolidación de la Uader”, según referenciaron las autoridades, y constituye “un paso decisivo para fortalecer la autonomía, ordenar el funcionamiento interno y establecer reglas más claras, modernas y acordes a los desafíos actuales del sistema universitario”.

Como primera instancia de la jornada, que tuvo lugar en la Vieja Usina villaguayense, sesionó de manera extraordinaria el consejo superior para elevar los temas a tratar por la asamblea.

Ambos momentos fueron encabezados por el rector Luciano Filipuzzi. Para compartir los informes de las unidades académicas se hicieron presentes los decanos Juan Pablo Filipuzzi (Facultad de Ciencia y Tecnología), Aníbal Sattler (Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud) y Daniel Richar (Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales); y el vicedecano a cargo del decanato, Román Scattini (Facultad de Ciencias de la Gestión).

Cabe recordar que la asamblea es el máximo órgano del cogobierno. La integran representantes de todos los claustros, quienes conforman el consejo superior de la Universidad y los consejos directivos en cada unidad académica. “Su realización reafirma el compromiso colectivo con la construcción de una Universidad más sólida, participativa y profundamente comprometida con su tiempo y con la sociedad entrerriana”, destacaron desde la Uader, publicó ApfDigital.

Qué se reformó del Estatuto

Desde la Universidad afirmaron que adquirió “gran relevancia” la reforma del Estatuto que aprobó la asamblea en Villaguay. Luego de un amplio y sostenido proceso de diálogo interno durante el año, se alcanzó un alto grado de consenso entre los claustros, el cual permite introducir avances significativos para la vida universitaria.

Por un lado, la reforma incorpora avances sustantivos en materia de control y transparencia, al incluir un capítulo específico referido a los Órganos de Control. En ese sentido, se establece la creación de una Unidad de Auditoría Interna, dependiente del Rectorado, y de una Asesoría Jurídica con funciones específicas en el control de legalidad, cuyos responsables deberán contar con el aval del consejo superior.

Otro de los aspectos centrales es la jerarquización e institucionalización de la política extensionista. En ese marco, se incorpora formalmente la figura del Consejo Social como organismo asesor de los órganos de conducción, integrado por representantes de la comunidad, con el objetivo de profundizar el vínculo de la Universidad con el territorio y con los actores sociales, productivos y culturales de la provincia. Esa incorporación reconoce y fortalece una práctica ya consolidada en la Uader, basada en políticas académicas, de extensión e investigación, así como en un trabajo sostenido de comunicación y divulgación.

También la reforma promueve la conformación de organizaciones sin fines de lucro dentro del ámbito universitario y establece que los fondos generados por el propio producido de la Universidad puedan destinarse en su totalidad a los objetivos institucionales, sin ser utilizados para solventar gastos corrientes, fortaleciendo así la capacidad de desarrollo de proyectos estratégicos.

En lo referido al funcionamiento del cogobierno universitario, el nuevo Estatuto subsana desequilibrios existentes entre los claustros, garantizando una representación del 51% para el claustro docente, conforme a lo establecido por la legislación nacional del sistema universitario. Además, se adopta el sistema D’Hont para la asignación de cargos en los organismos de cogobierno y en los colegios electorales, reforzando criterios de proporcionalidad, pluralismo y representación democrática, publicó Entre Ríos Ahora.

También habrá cambios en las reglas de la política universitaria: se habilita la posibilidad de hasta tres mandatos consecutivos para los cargos de rector y decano, en línea con criterios que buscan fortalecer la estabilidad institucional, la continuidad de las políticas de gestión y la planificación estratégica de mediano y largo plazo, siempre en el marco del pleno respeto por los principios democráticos del cogobierno universitario. Actualmente, rector y decanos solo cumplen dos períodos.

Finalmente, la actualización estatutaria permite ordenar y unificar disposiciones que, a lo largo de los 25 años de historia de la Universidad, habían sido reguladas mediante normativas dispersas, subsanando inconsistencias y contradicciones del texto provisorio vigente hasta el momento y dotando a la Uader de un marco normativo más coherente e integral.

Números

El rector Filipuzzi indicó que la Uader cuenta hoy con una población estudiantil “de más de 33.300 estudiantes sólo en el nivel superior” y valoró el ingreso este año de “8.800 ingresantes que nos eligieron para construir su futuro en esta casa”.

También marcó la continuidad de la preponderancia de Paraná como sede principal, con casi el 50% del estudiantado cursando allí, además de la importancia de Oro Verde y Concepción del Uruguay.

En otro orden, el rector repasó la ejecución de “tareas claves para consolidar y modernizar la gestión administrativa y avanzar hacia la despapelización para promover mayor calidad institucional”. Un ejemplo contundente de ello es la implementación del título digital en todas las carreras de nivel superior. “Este año, ya el 20% de los diplomas generados corresponden al formato digital”, comentó. Y habló de la proyección de avanzar también en las escuelas universitarias.

En el plano académico, Filipuzzi resaltó el ordenamiento y la actualización de normativas; así como la adecuación de programas de estudio a lineamientos nacionales. “Tenemos que profundizar el trabajo en relación al Sistema de Créditos y en cuanto a la virtualización de las carreras”, expresó. “Para ello, consolidamos un proceso de fortalecimiento orientado a garantizar estándares de calidad pedagógica, normativa y tecnológica, que ordenó nuestro Sistema de Educación a Distancia”, agregó.

Por otro lado, señaló aspectos vinculados a investigación, posgrado y divulgación, “ámbitos en los que sin dudas la Uader está consolidada e insertada en los circuitos provinciales, regionales y nacionales”.

En cuanto a política de extensión, integración y cooperación, puso de relieve las Prácticas Educativas Territoriales y las diplomaturas, “marcas identitarias de nuestra Universidad que proyectan una formación académica profundamente vinculada con las problemáticas del territorio, ya sea desde las carreras de grado, donde los estudiantes rápidamente se involucran con la comunidad, como en las instancias que implementamos junto a municipios y el sector privado para atender demandas específicas de capacitación y perfeccionamiento”.