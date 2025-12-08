Susana Medina renunció a la presidencia de la Asociación Mujeres Juezas, tras el pedido de juicio político

La vocal del STJ, Susana Medina renunció a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), en medio del pedido de juicio político.

La jueza Susana Medina presentó este domingo su renuncia “indeclinable” al cargo de Presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), por “razones personales”. Así lo comunicó a las integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, había sido designada en la presidencia de la AMJA en marzo de 2009. La renuncia ocurre pocos días después de que se formalizara un pedido de juicio político en su contra ante la cámara baja de la Legislatura de la provincia, por parte de un particular.

En la denuncia se apunta a un presunto “mal desempeño” de la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), por causas que, según los denunciantes, comprometerían su función institucional. Entre los cargos figuran: más de 660 días hábiles marcados como “ausencias injustificadas” sin prestar funciones; uso indebido de bienes del Estado —incluyendo vehículos oficiales, choferes y viáticos—, muchas veces con conceptos genéricos como “capacitación” o “actividad institucional”, sin respaldo documental; y una supuesta desviación de poder, al financiar con fondos públicos actividades de la AMJA, de carácter personal, partidario o diplomático.

Tras una investigación de ANÁLISIS, el pedido de juicio político fue presentado por Eugenio Jacquemain, docente y dirigente de la agrupación gremial Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Gualeguaychú.

En su carta de renuncia, Medina también expresó sus deseos de éxito para la Comisión Directiva de la asociación y las instó a continuar con “la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres”.

