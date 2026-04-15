Este viernes cierra la convocatoria pública de adopción vigente

Este viernes 17 de abril es el último día para inscribirse en la convocatoria pública vigente del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER), destinada a adultos/as residentes en la provincia. Quienes estén interesados/as en postularse deben completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkEZCOaWMKcKClR_Xy7Dy93OMw7c2El_gBz4bHIEiCvgS3SQ/viewform?usp=publish-editor.

Mediante este llamado, el RUAER busca a personas que se sientan en condiciones de ahijar, brindar tiempo y amor a un niño de 3 años, en pos de que pueda crecer y vivir en familia.

Sobre el niño

El niño necesita una familia que cuente con disponibilidad de tiempo y una red de apoyo sostenida para asumir su crianza, procurando cuidados especiales al presentar una discapacidad que condiciona algunos aspectos de la vida cotidiana. Requiere, por lo tanto, de acompañamientos y apoyos para poder desarrollar sus actividades diarias.

Actualmente cuenta con abordajes de salud interdisciplinarios, espacios terapéuticos de estimulación y asiste al jardín en horarios reducidos. Es importante que quienes se postulen acompañen y garanticen el sostenimiento de dichos espacios. Desde hace tiempo se encuentra viviendo con una Familia de Abrigo, la cual brinda los cuidados fundamentales que requiere, de manera amorosa, responsable y significativa. Sin embargo, él tiene el derecho de incorporarse a una familia que lo elija e integre como hijo.

Contactos

Por más información, las personas interesadas pueden comunicarse con el RUAER (Santa Fe 278, Paraná) a los teléfonos 0343 4209575/576 de lunes a viernes de 7 a 13; por WhatsApp al 3435329475 o al email ruaer@jusentrerios.gov.ar.