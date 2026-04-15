Calculan lluvias superiores a 100 milímetros en distintos puntos y renovaron el alerta para toda la provincia

En algunas zonas de Entre Ríos cayeron más de 100 milímetros de lluvia entre la noche del martes y la mañana de este miércoles, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Los datos corresponden al período comprendido entre las 21 del 14 de abril y las 9 de la mañana del 15 de abril, y muestran importantes acumulados en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el ranking publicado, el mayor registro se dio en Mojones Norte, con 134,4 milímetros. Luego se ubicaron Mojones, con 118,8 milímetros; Altamirano Norte, con 115,4 milímetros; y Tacuara, con 113 milímetros.

También superaron la barrera de los 100 milímetros Santa Elena, con 108,4 milímetros, y Hernandarias, con 103,6 milímetros.

Más abajo en la tabla aparecieron Picada Verón, con 94,8 milímetros; Mojones Sur, con 89,8 milímetros; Villa San Marcial, con 86,8 milímetros; y Colonia San Carlos, con 81,4 milímetros.

Los valores reflejan la magnitud de las precipitaciones registradas en las últimas horas en territorio entrerriano y permiten dimensionar el impacto que tuvo el evento en distintas localidades.

Renovaron el alerta

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por lluvias en Entre Ríos y abarca a gran parte del territorio provincial, con advertencias de nivel amarillo y naranja por precipitaciones persistentes de variada intensidad. Según el informe meteorológico, se esperan acumulados significativos durante la jornada.

En los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay rige un alerta naranja hasta la tarde, con lluvias de moderada a fuerte intensidad. En estas zonas, se prevén valores acumulados de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

En tanto, los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador permanecen bajo alerta amarilla durante todo el día. En estas zonas también se esperan lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros.

Las precipitaciones podrían presentarse de forma continua y con momentos de mayor intensidad, lo que incrementa la probabilidad de anegamientos temporarios y complicaciones en sectores vulnerables.

De acuerdo al pronóstico extendido, las condiciones comenzarán a mejorar de forma paulatina a partir del jueves, con el retiro gradual de las bajas presiones que afectan a la región.

Fuente: Ahora y El Once