Lauritto ordenó levantar un embargo contra Tres Arroyos para que puedan cumplir con el pago de sueldos

La Municipalidad de Concepción del Uruguay inició un juicio de apremio a la firma avícola Granja Tres Arroyos por una deuda de 1006 millones de pesos en concepto de tasas impagas durante dos años.

Esta acción, impulsada desde el área de Asuntos Jurídicos, que derivó en el embargo de una cuenta bancaria de la compañía dispuesto desde el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de La Histórica, que finalmente no se llegó a concretar.

El juzgado a cargo de Máximo Mir ordenó el embargo y sumó al monto reclamado 300 millones de pesos adicionales en concepto de intereses legales, gastos y costas. Sin embargo, este jueves el intendente José Lauritto tomó conocimiento de que la medida judicial impedía a la empresa abonar una de las cuotas de la quincena a sus trabajadores, por lo que decidió solicitar el levantamiento del embargo para que Tres Arroyos pudiera efectivizar el pago al personal.

Fuentes municipales indicaron que el objetivo no era obstaculizar el pago de salarios, razón por la cual se gestionó el levantamiento de la medida cautelar, publicó El Entre Ríos.

En paralelo, durante la tarde del jueves se realizó una asamblea en la que representantes del Sindicato de la Carne y de la Alimentación informaron a los trabajadores la propuesta presentada por la empresa ante la Secretaría de Trabajo. El acuerdo establece que a partir del lunes la faena se concentrará de martes a viernes y el día no trabajado será abonado al 65 por ciento. La empresa también se comprometió a pagar los días caídos: tres correspondientes al turno mañana y dos al turno tarde.

Trabajo actuará como mediadora y realizará el seguimiento de la situación. Desde el gremio de la Carne manifestaron que durante la tarde se estaba haciendo efectivo el pago de la cuota de la quincena adeudada por la firma avícola.