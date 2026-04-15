Fuerte temporal en Pueblo Brugo: más de 110 milímetros de lluvia dejaron calles anegadas

Un intenso temporal afectó a Pueblo Brugo durante la mañana de este miércoles, con precipitaciones que superaron los 110 milímetros en pocas horas y generaron complicaciones en distintos sectores de la localidad.

De acuerdo a los datos relevados, el acumulado alcanzó los 111 milímetros de lluvia caída, en el marco de un fenómeno que también estuvo acompañado por ráfagas de viento de consideración.

Según informó Brugo Noticias tras dialogar con vecinos, las lluvias provocaron el anegamiento de varias calles, dificultando la circulación y generando inconvenientes en la vida cotidiana.

Como consecuencia del temporal en Pueblo Brugo, algunas viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua, especialmente en zonas donde el drenaje se vio superado por la intensidad de las precipitaciones.

Las imágenes y testimonios de vecinos reflejaron el impacto del fenómeno en distintos puntos de la localidad, donde el agua acumulada complicó el tránsito y el acceso a algunas viviendas.

En tanto, las ráfagas de viento sumaron dificultades, al desplazar objetos y aumentar la sensación de inestabilidad durante el desarrollo de la tormenta.

Continúan las lluvias en la región

A mediodía las condiciones inestables persistían en Pueblo Brugo y en localidades cercanas, con lluvias que continuaban registrándose copiosamente.

El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta por tormentas y precipitaciones para la región, lo que indica que el escenario podría extenderse durante las próximas horas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios.