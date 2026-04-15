Rodríguez Paulín pidió informes sobre la radio municipal: “Necesitamos saber cuánto cuesta”

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín (Juntos por Entre Ríos) presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de Paraná para que las autoridades municipales brinden precisiones sobre el funcionamiento, el esquema de financiamiento y el costo real de la Radio Municipal “Costa Paraná”, regulada por la Ordenanza N° 9941.

La iniciativa solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información “precisa y desagregada” sobre el presupuesto asignado a la emisora, su ejecución, los gastos operativos, los ingresos generados y el nivel de autosustentabilidad del medio: “Estamos hablando de una estructura que se financia, a priori, con recursos de todos los vecinos. Lo mínimo que corresponde es saber cuánto cuesta, cuánto recupera y cuál es el impacto real que tiene”, señaló Rodríguez Paulín.

El pedido pone el foco en el sostenimiento económico de la radio en un contexto donde la ciudad enfrenta demandas urgentes en materia de servicios públicos. “Paraná tiene problemas concretos: calles en mal estado, dificultades en el servicio de agua y necesidades básicas que requieren inversión. En ese marco, considero que es válido preguntarse si tiene sentido que los vecinos estén financiando una radio municipal”, agregó.

El concejal también remarcó que, si bien la ordenanza establece objetivos vinculados a la pluralidad y la difusión cultural, “no existe información pública clara sobre el nivel de audiencia, el alcance que tiene ni la relación costo-beneficio de la emisora”. “El debate no es ideológico, sino de prioridades y de uso eficiente de los recursos públicos. Queremos datos concretos para poder evaluar si esta política pública cumple con los objetivos para los que fue creada o si implica una carga innecesaria para los contribuyentes”, afirmó.

Finalmente, Rodríguez Paulín subrayó que el objetivo del pedido de informes es “abrir una discusión seria y basada en evidencia”. “No se trata de tomar decisiones apresuradas, ni de cerrar nada de antemano, sino de poner sobre la mesa información que hoy no está disponible y que es fundamental para evaluar con responsabilidad el uso de los recursos públicos”.