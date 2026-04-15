Díaz Cháves: “Cuando los municipios dejemos de dar respuestas mínimas, va a volar todo por los aires”

El presidente municipal de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Cháves, se refirió al reclamo que motivó la movilización de intendentes a la sede del Ministerio de Economía de la Nación y describió la situación que atraviesan las comunas y municipios.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Díaz Chávez afirmó que la situación de su municipio “es casi la misma que casi el 40% de los municipios del país que tienen menos de 20.000 habitantes que en su mayoría, y dependiendo de la provincia, viven casi exclusivamente de los recursos nacionales, de la coparticipación nacional. En nuestro caso, el total de los ingresos que tenemos es un 80% de coparticipación nacional, un 10% de coparticipación provincial y un 10% de recaudación propia. Y la comparativa, para graficarlo bien, más allá de los porcentajes de la caída y sumar o restar la inflación, puedo dar el ejemplo claro de febrero de 2025 en el municipio de Aldea San Antonio que recibió exactamente la misma plata que en febrero de 2026. A todo eso hay que sumarle lo que cuesta brindar servicios, el combustible que es uno de los reclamos que hicimos ayer en el Ministerio de Economía con todos los intendentes del país, y que tiene que ver con un ahogo financiero, con una caída de los recursos coparticipables por parte de la Nación”.

“Lo que nosotros reclamamos ayer tiene que ver con que una parte importante del impuesto a los combustibles tiene que venir a la provincia de Entre Ríos, se tiene que distribuir con asignaciones específicas, como es el Fondo Nacional de la Vivienda, la reparación de las rutas, coparticipaciones a las Vialidades provinciales, porque eso nos beneficiaría indirectamente a nosotros. Porque el gobierno provincial se ha retirado de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento diario de los municipios. Por ejemplo, en mi caso, es un municipio con mucho ejido rural donde los caminos rurales los tenemos que mantener nosotros, y eso es un costo diario y es un costo muy alto para nosotros. Entonces, si el gobierno nacional mandara esa plata a la provincia, nos aliviaría un poco”, especificó.

En el mismo sentido, planteó que “también en el marco provincial exigimos al gobernador que ponga un poco más de vehemencia en los reclamos porque lo que nosotros vemos es que, al estar alineado con el gobierno nacional, no tiene mucho margen para discutir. Por eso en la reunión que tuvimos hace una semana, le ofrecimos nuestro respaldo al gobernador para que vaya a golpear la puerta a Buenos Aires y plantee que estos recursos no son extraordinarios, no es que estamos pidiendo que la Nación asista a la provincia de Entre Ríos con obras faraónicas, pedimos que manden lo que corresponde para Entre Ríos”.

Sobre la recepción del documento de los intendentes, Díaz Cháves sostuvo que no hubo contacto con ningún funcionario del Ministerio de Economía: “Sólo presentamos la nota en Mesa de Entrada como un acto simbólico”.

“Sabemos que políticamente o filosóficamente, ellos no están de acuerdo con que los municipios estén en marcha, pero lo que tienen que entender es que si nosotros, que somos el primer receptor de las demandas de la sociedad, no podemos articular respuestas que tengan que ver con mejorarle la calidad de vida a los vecinos, estamos en un conflicto muy grande, y el ahogo financiero de los municipios hace que tengamos que ocuparnos de un montón de cosas que tienen que ver estrictamente con cuestiones nacionales o provinciales. Y, además, lo que nosotros no podemos decirles a nuestros vecinos es que en agosto la inflación va a dejar de ser un problema y vamos a tener soluciones. Nosotros tenemos que juntar la basura hoy, tenemos que limpiar las calles hoy, tenemos que mantener los caminos rurales hoy, tenemos que acompañar a la policía, a las escuelas, con fondos que vienen cada vez menos. Entonces es muy difícil plantear o poder plantearse a futuro un mecanismo de trabajo con el municipio. Estamos viviendo el día a día y eso es la última barrera que hay para que esto no estalle por los aires”, reflexionó.

En cuanto al slogan del gobierno nacional que plantea que los municipios deben recortar gastos, el intendente aseveró que “no existe tal cosa, porque eso es una chicana que es muy fácil de desarmar. Los municipios de Entre Ríos nos gobernamos con superávit, tenemos equilibrio fiscal, tenemos muy bajo el porcentaje del total de recaudación en empleos públicos. Estamos bien administrados, no es que vivimos de zafarrancho. Por eso también cuando escucho a la gente que hace propio el concepto que dice Milei de que ‘se les acabó el curro a los intendentes, se les acabó la fiesta a los municipios’ es errado, porque la gente tiene que entender que, si el municipio no recibe más fondos, van a verse resentidos los servicios más básicos, como juntar la basura, limpiar las calles, cortar el pasto, porque va a llegar un momento –si seguimos así- en que vamos a ser meros pagadores de sueldo”.

“El caso de Aldea de San Antonio es un municipio hiperactivo con obra pública, que trabaja en el desarrollo de la localidad permanentemente, y hoy para funcionar, estamos echando mano a los ahorros que tenemos para poder seguir funcionando de esta manera. Y eso hace que tengamos que rever nuestra planificación para este año; si esto sigue así, y no tenemos el acompañamiento del gobernador, que es necesario, porque sin la provincia respaldando a los municipios, no podemos acceder al porcentaje que nos corresponde de los ATN que la Nación manda a la provincia”, señaló.

Asimismo, cuestionó que “ni siquiera hay una línea de comunicación con el gobierno provincial para establecer un piso de institucionalidad que no tenga que ver con la discrecionalidad, porque también vemos que la provincia sale a asistir a los municipios que son de Cambiemos, como el caso de Gualeguaychú, Concordia, Ubajay, Federal. Son todos municipios de Cambiemos que la provincia asiste permanentemente y que ayuda en este marco de desesperación de algunos municipios, por eso exigimos equidad. Y no estamos reclamando nada extraordinario, de obra faraónica, porque sabemos que eso no va a pasar. Decimos que toda la plata de los ATN que la Nación junta y manda a la provincia salen de nuestros lugares. Aldea San Antonio es una localidad que aporta muchísimo en el marco de la producción agropecuaria y que tiene la misma necesidad que tienen otros municipios, pero a nosotros no nos llega esa plata. Entonces decimos que en vez de que la provincia se quede con todos esos recursos que manda la Nación, que seamos un poco parte o socios en esta crisis, porque cuando fue la pandemia y gobernaba el peronismo, con los ATN se asistió a todos los municipios. Entonces los reclamos tienen que ver con política, pero también con recursos que nos corresponden a nosotros. No estamos pidiendo nada extraordinario”.

En este marco, consultado por la expectativa de sus vecinos, donde La Libertad Avanza sacó un 60% de votos en la última elección, Díaz Cháves consideró que “hoy hay mucha decepción por parte de quienes los votaron, y, de hecho, hay casos concretos de gente que ha acompañado a La Libertad Avanza que hoy se arrepiente y que no puede entender cómo se sigue ajustando”.

“Los comerciantes, que en su mayoría acompañaron al presidente Milei, hoy no pueden pagar la luz, tienen muy bajos los consumos. Hoy los prestadores de servicios agropecuarios que fijaron antes de marzo una tarifa para sembrar, cosechar, fumigar, o lo que sea, hoy están en un problema porque el combustible les aumentó más de un 30%. Entonces, todo ese trabajo que hicieron y toda esa inversión que hicieron para prestar los servicios, ahora cuando viene el cobro, salen derechos o en muchos casos van a pérdida, con lo cual sí están sintiendo este modelo económico que está ahogando financieramente hoy a todo el mundo. Creo que está visible hoy la problemática y que tenemos que trabajar en un piso de institucionalidad con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, porque cuando nosotros dejemos de dar estas respuestas mínimas, va a volar todo por los aires”.

“Son distintas problemáticas para todos los municipios, pero en una zona como la nuestra, de alta producción, si nosotros dejamos de mantener los caminos rurales, que debería atender el gobierno provincial y lo estamos haciendo nosotros para que los tamberos puedan sacar la leche todos los días. No podemos esperar hasta agosto a ver si esto se soluciona y si el gobierno provincial se toma el tiempo de hacer los reclamos a la Nación. Lo nuestro es todo el tiempo, todos los días. Para que esto funcione necesitamos los recursos que salen justamente de nuestras localidades”, concluyó.