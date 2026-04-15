Hasenkamp: las lluvias inundaron numerosas calles y piden precaución al circular

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones y anegamientos en distintas calles de Hasenkamp, donde cayeron más de 100 milímetros en pocas horas y crece la preocupación entre los vecinos por el avance del agua.

La situación afecta a distintos sectores de la localidad del Departamento Paraná, donde varias calles quedaron con importante acumulación de agua tras las precipitaciones, en el marco del alerta meteorológico de nivel naranja.

En ese contexto, vecinos reclamaron a los automovilistas que eviten circular o que, en caso de hacerlo, transiten muy despacio, ya que el movimiento del agua provoca que ingrese a sus hogares.

“Pedimos que no circulen porque nos inundamos”, expresaron en medio de la preocupación por el impacto del temporal.

Ayuda de los Bomberos de Hasenkamp

Por su parte, Bomberos Voluntarios de Hasenkamp emitieron un comunicado para solicitar extrema precaución al transitar por la vía pública debido a las abundantes lluvias.

Además, recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos deben comunicarse al 3435 443360.

Fuente: Ahora.com - Espacio Vital