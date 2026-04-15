El economista más cercano a Milei advirtió sobre la inflación: "Cuidado en abril", dijo De Pablo

El economista Juan Carlos De Pablo relativizó el impacto de la suba del petróleo en la inflación de marzo, advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya era alto antes del inicio del conflicto bélico. A su vez, recomendó "tener cuidado" en abril, ya que pueden pasar "millones de cosas".

A diferencia de muchos de sus colegas, De Pablo aseguró que la guerra fue en marzo "una cosa ausente en el aumento de precios al consumidor", que registró un alza del 3,4%, tres décimas porcentuales menos que en el mismo mes del año pasado, pero al mismo tiempo el mayor índice de los últimos once meses.

Entre los componentes que incidieron en el IPC del mes pasado, sobresalió el impacto estacional de Educación (12,1%) y Transporte (4,1%), respectivamente por causas estacionales y los sucesivos ajustes de colectivos de jurisdicción nacional de febrero y marzo, publicó BaeNegocios.

La inflación "repugna" a Milei

El presidente Javier Milei se refirió a la cuestión y aseguró que le "repugna" la inflación, al disertar el martes en el cierre de un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

Al respecto, el primer mandatario señaló que "marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa", debido al habitual impacto de los gastos en Educación.

A eso le agregó "todo lo que tiene que ver con la guerra, el transporte y, en otro gasto estacional, el precio de la carne".

Ya era alta en febrero

De Pablo, uno de los economistas con mejor llegada a Milei, acotó en declaraciones a LN+ que, más allá de la inflación de marzo, "en febrero, sin la guerra, tuvimos 2,9% y ahora hay de tres para arriba".

Asimismo, planteó que en Estados Unidos el incremento en los combustibles que aún no tuvo un traslado similar en la Argentina: "tuvieron una triplicación de la tasa de inflación por el impacto de energía, lo que en la Argentina no ocurrió", señaló.

Pasan "millones de cosas"

"Uno tiene que mirar los promedios y, después, desagregar para ver qué es lo que ocurrió. Ahora estamos en abril y pasan millones de cosas", añadió.

En una crítica a ciertas evaluaciones sobre el impacto de la suba del crudo, De Pablo indicó que "a comienzos de marzo, cuando empezó la guerra, un conjunto de personas hizo un ejercicio aritmético y se lo agregó a la tasa de inflación. Eso no es economía. Hay componentes, así que no hay que hacer una teoría ni cortarnos las venas".

En cuanto a la reacción de Milei al conocerse el dato de inflación de marzo, para De Pablo "es lógica" porque "no puede estar contento con una tasa de inflación del 3% mensual".

De todos modos, rescató que no lo veía "desesperado" y que no va a recurrir a medidas como "meter la gamba dibujando el Indec, prohibiendo las importaciones, congelando precios o moviendo la banda (de flotación cambiaria) para abajo".

"La inflación va a bajar"

"Odio la inflación y el dato no me gustó y me repugna", expresó Milei en su discurso del martes, para agregar que en el Gobierno están "convencidos de que la inflación para adelante va a bajar" y que "lo importante no es discutir dos décimas más o menos".

En su explicación, Milei dijo que el país "desde mediados del año pasado enfrenta dos shocks de características descomunales", plasmados en "un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente, un ataque al corazón del modelo" en el que los bloques opositores en el Congreso "pasaron más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, pero no lo lograron".

"Argentina enfrentó una corrida por el equivalente al 50% del M2. En cualquier otro momento de la historia hubiera volado por los aires, sin embargo no solo no voló, sino que tuvimos un fuerte respaldo en las urnas", destacó.

En ese sentido, dijo que "la gente sabe del esfuerzo que se está haciendo, no quiere volver al pasado, si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a funcionar bien".

Demanda de dinero

Asimismo, señaló que en la segunda mitad de 2025 hubo "una monstruosa caída de la demanda de dinero, equivalente a USD 41.000 millones".

"No fue gratis el ataque especulativo y el intento de la política de generar un golpe de Estado, muy especialmente desde la elección en la provincia de Buenos Aires en septiembre", aseveró.