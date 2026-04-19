Conductor alcoholizado chocó un semáforo y discutió con los policías alegando ser el movilero de una radio

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este sábado en Paraná causó daños en un semáforo que fue impactado por un vehículo que era conducido por un hombre alcoholizado, estrechamente ligado a una emisora de FM de Paraná.

El siniestro vial sucedió en la intersección de calles Miguel David y Garrigó, donde un auto Renault Clio impactó contra el poste, lo que provocó que se desprendieran las luces del semáforo. Al llegar el personal policial, el conductor Miguel Romero -que hace tareas de movilero en radio La Voz901, en especial para los programas de la mañana que lideran Javier Aragón y Rubén Almará, respectivamente- manifestó que intentó realizar un giro y perdió el control del rodado.

Se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, quienes realizaron test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo: 1,22 gramos por litro de sangre. Por esta razón, el rodado fue trasladado en grúa al depósito municipal.

Desde la fuerza de seguridad se informó que el conductor se encontraba en malas condiciones de higiene como consecuencia de la descompostura producto de la ingesta alcohólica y realizó acciones inapropiadas en la vía pública.

Posteriormente, les dijo a los policías que era "el movilero de Rubén Almará" y que a él "no lo podían quemar dando nombre", queriendo imponer cierto temor por el rol de exdiputado provincial del PJ entrerriano y luego asesor del Senado, hasta que fue jubilado por la actual administración gubernamental.