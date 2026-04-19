Con Superclásico incluido sigue la fecha de la Liga Profesional

River recibirá a Boca desde las 17 en una nueva edición del Superclásico.

Este domingo seguirá la actividad correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Aunque la actividad comenzará a las 13.30, lo destacado pasa por la disputa del encuentro entre River Plate y Boca Juniors a partir de las 17.

13.30: Aldosivi - Racing (Zona B)

El primer duelo de la jornada será en el estadio José María Minella de Mar del Plata a partir de las 13.30. Aldosivi recibirá a Racing en un encuentro correspondiente a la Zona B que contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela. TNT Sports será responsable de la transmisión del encuentro.

El Tiburón viene de perder ante Belgrano por 1-0, resultado que lo dejó penúltimo con apenas seis puntos dentro de su grupo. La Academia, por su parte, perdió ante River Plate por 2-0 y está décimo con 18 puntos, fuera de la zona de clasificación a la próxima instancia.

Entre los convocados del elenco marplatense se encuentra el exPatronato Franco Leys.

17: River Plate - Boca Juniors (Interzonal)

El duelo interzonal de la fecha es nada menos que el Superclásico, que se disputará en el estadio Más Monumental a partir de las 17. El árbitro del juego será Darío Herrera, acompañado por Héctor Paletta en el VAR. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

River llega tras vencer a Racing por 2-0, resultado con el que quedó segundo en su grupo con 26 puntos; mientras que el Xeneize empató 1-1 con Independiente y ahora se ubica en la cuarta colocación de su zona con 21 unidades.

Ninguno de los dos equipos tiene presencias entrerrianas entre sus convocados para este encuentro.

20.30: Rosario Central - Sarmiento (Zona B)

Luego del Superclásico la acción se mudará al estadio gigante de Arroyito, en Rosario, donde Rosario Central recibirá a Sarmiento de Junín. El duelo contará con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Ariel Penel. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

El Canalla llega a este partido tras perder con Huracán por 3-1, con lo que quedó quinto en su zona con 21 puntos. El equipo de Junín, por su parte, tiene 16 unidades, está undécimo y viene de perder como local ante Gimnasia de La Plata.

Entre los convocados del equipo rosarino aparece el ex Patronato Carlos Quintana; mientras que el entrenador del conjunto juninense es Facundo Sava.

20.30: Talleres - Deportivo Riestra (Zona A)

También desde las 20.30 habrá acción en Córdoba: Talleres recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Mario Kempes. El arbitraje del encuentro será de Fernando Echenique; mientras que la responsabilidad del VAR caerá en manos de Salomé Di Iorio. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

Talleres viene de vencer a Defensa y Justicia por 2-1 en condición de visitante, con lo que tiene 21 puntos y se ubica en la sexta posición; mientras que Deportivo Riestra está último con siete unidades y llega de perder ante Unión por 2-0.

Entre los convocados por el Malevo se encuentra el paranaense Ignacio Arce, que sería titular en el encuentro.