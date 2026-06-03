El Gobierno reformula la ley de inocencia fiscal y busca acelerar el uso de dólares “del colchón”

Luis Caputo confirmó que el proyecto será reformulado tras reuniones con especialistas tributarios y aseguró que el objetivo es incentivar la formalización de ahorros no declarados e impulsar la inversión.

El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso una nueva versión de la ley de inocencia fiscal, un proyecto que apunta a facilitar la formalización de ahorros no declarados y promover el ingreso de dólares al circuito económico.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde además aseguró que la inflación de mayo será inferior a la registrada en abril.

Según explicó el funcionario, la iniciativa será reformulada después de reuniones mantenidas con especialistas tributarios que plantearon observaciones sobre distintos aspectos técnicos del proyecto original.

Qué cambios tendrá la ley de inocencia fiscal

Caputo señaló que el Gobierno decidió incorporar sugerencias vinculadas a la seguridad jurídica del régimen, los límites patrimoniales para adherir y algunos puntos relacionados con las facultades de control del organismo recaudador.

“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes”, afirmó el ministro durante su exposición.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para incentivar que los ahorros no declarados ingresen a la economía formal y se transformen en inversión.

En ese sentido, Caputo sostuvo que el objetivo es que “ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión”.

El Gobierno busca avanzar hacia un sistema bimonetario

Durante su participación en el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda también vinculó el proyecto de inocencia fiscal con el objetivo de avanzar hacia un esquema económico más cercano al modelo uruguayo.

“Inocencia fiscal apunta justamente a que circulen muchos más dólares, pero la gente elegirá la moneda”, afirmó.

Según explicó, el Gobierno busca consolidar un sistema bimonetario en el que las operaciones cotidianas se realicen en pesos, mientras que las transacciones de mayor magnitud puedan concretarse en dólares.

Caputo también aseguró que la administración de Javier Milei continuará avanzando con reducciones impositivas y destacó que ya se bajaron impuestos por el equivalente a US$20.000 millones anuales.

Caputo anticipó una baja de la inflación

Además del anuncio sobre la ley de inocencia fiscal, el ministro se refirió a la evolución de la inflación y afirmó que el índice de mayo será más bajo que el 2,6% registrado en abril.

Según indicó, el mercado proyecta un dato ubicado entre 2,2% y 2,5%, mientras que el Gobierno mantiene expectativas positivas respecto al proceso de desaceleración de precios.

“Mientras sigamos manteniendo el equilibrio fiscal y la prudencia monetaria, es una cuestión de tiempo hasta que Argentina converja a niveles de inflación internacional”, sostuvo.

Por otra parte, Caputo descartó una vuelta inmediata a los mercados internacionales de deuda y aseguró que el Gobierno tiene cubiertos los vencimientos previstos durante el mandato presidencial.