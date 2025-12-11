Tras regresar de Oslo, Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral y el gobierno lo enviará al Congreso

El Presidente Javier Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que será enviado al Congreso de la Nación, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Para avanzar con la iniciativa libertaria, la vicepresidenta Victoria Villarruel deberá conformar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se librará la disputa para conseguir la sanción, a pesar del rechazo del peronismo, la CTA y la CGT.

El objetivo del oficialismo es abrir la discusión el jueves próximo en la comisión, que podría ser presidida en forma temporal por la senadora Patricia Bullrich. La enviada de Javier Milei para impulsar las reformas en el Senado intentará tratar la iniciativa laboral antes del 30 de diciembre, aunque corre el riesgo de aplazarse para enero o febrero.

Pese a que el Gobierno ganó tiempo apurando las negociaciones para conseguir apoyos a la reforma, el resultado no está saldado. La comisión tendrá 17 miembros y se estima que el peronismo contaría con 6, entre 4 y 5 LLA y el resto será distribuido entre la UCR, PRO y otros bloques provinciales, con los que el oficialismo necesitará sellar acuerdos para lograr el dictamen de mayoría.

Cuál es el panorama en el Senado

La idea del oficialismo es que mientras avanzan con las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2026 en Diputados, la Cámara Alta comience con la discusión de la reforma laboral en la comisión de Trabajo y Previsión Social.

Luego de pasar por comisión, el bloque libertario debe dar la batalla final en el recinto, donde cuenta con 20 de los 37 senadores que necesita para obtener el quórum y sancionar la iniciativa en el Senado.

Allí, serán claves lograr acuerdos con los boques dialoguistas para esta etapa, ya que el oficialismo necesita 17 senadores más para aprobar el Presupuesto, por lo cual será clave el nivel de consenso alcanzado con los gobernadores.

Bajo ese panorama, LLA buscará respaldos de los 10 radicales, 5 del PRO y los bloques provinciales de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán, Neuquén, que pueden aportar 8 legisladores más.