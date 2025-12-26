El Gobierno otorgó un aumento del 2% y un bono de 50 mil pesos para los estatales

El gobierno de Javier Milei otorgó un aumento salarial del 2% para diciembre y un bono por única vez de $50.000 a los trabajadores estatales de la Administración Pública Nacional, profundizando el recorte de sueldos en el sector.

La propuesta cierra la paritaria de 2025, con UPCN, encabezada por Andrés Rodríguez, aceptándola, y ATE, liderada por Rodolfo Aguiar, rechazándola.

Los incrementos salariales durante 2025

Enero: 1,5%

Febrero: 1,2% (con aumento del presentismo de $31.000 a $50.000)

Marzo: 1,3%

Abril: 1,3%

Mayo: 1,3% + bono $45.000

Junio: 1,3% + bono $25.000

Julio: 1,3% + bono $25.000

Agosto: 1,3% + bono $25.000

Septiembre: 1,2% + bono $20.000

Octubre: 1,1% + bono $20.000

Noviembre: 1,1% + bono $20.000

Diciembre: 2% + bono $50.000

Aguiar declaró: «Los estatales nunca nos hubiéramos imaginado un peor fin de año. El regalo para estas fiestas de parte del Gobierno, finalmente fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce. A esta altura, en el Sector Público UPCN ya es socio de la motosierra».

Con estos aumentos, los estatales nacionales cerrarán el 2025 con 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei ya perdieron cuatro salarios completos. «Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega», disparó el líder de ATE contra la conducción de UPCN.

«Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo», anticipó Aguiar.

Vale destacar que el período paritario de los estatales comenzó en junio pasado, acumulando en ese tramo un 9,68%, según confirmó UPCN.