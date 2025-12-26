Vicentin: se formalizó el traspaso de acciones a Grassi y se conoció quiénes conducirán la nueva empresa

La transferencia total del paquete accionario de Vicentin SAIC al Grupo Grassi quedó formalizada luego de que el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, emitiera una disposición para hacer efectivo el traspaso en cumplimiento de la resolución homologatoria del proceso concursal. Así lo informó este viernes la empresa a través de un comunicado.

Según detalló la nueva conducción, el paso marca un punto de inflexión en una historia que atravesó más de seis años de crisis, litigios y redefiniciones tras el default de 2019. A partir de ahora, la firma abre una nueva etapa bajo management del Grupo Grassi, con capitales argentinos y con la declaración de intención de reinsertar a la compañía como actor relevante del negocio agroindustrial.

El comunicado también oficializó la constitución del nuevo directorio, que estará encabezado por Mariano Grassi como presidente, acompañado por Leandro Salvatierra, como vicepresidente, y Hugo A. Grassi, director.

La empresa definió este paso como “un acto formal muy significativo” que simboliza el comienzo de una nueva fase corporativa. “Se cumple de esta manera un paso formal muy significativo que marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina”, señaló el documento, que destacó tanto las raíces industriales de la compañía como el rol del personal que sostuvo operatividad en tiempos críticos.

En ese sentido, Grassi sostuvo que la nueva etapa se apoyará en una visión asociativa, con foco en fortalecer la cadena agroexportadora. “Aspiramos que NV Argentina sea una gran protagonista del sector agroindustrial y que potencie a toda la cadena agroexportadora con una visión asociativa que impulse y ponga en valor a cada eslabón de esa cadena”, dijeron.

El mensaje de la firma subrayó, además, que el nuevo ciclo estará signado por tres ejes: trabajo, transparencia y crecimiento. “Comienza una etapa que nos desafía y nos entusiasma en iguales proporciones, una etapa que estará signada por el trabajo, el compromiso, la transparencia y el crecimiento”, expresó. Asimismo, la empresa también se comprometió a trabajar junto a socios comerciales, trabajadores y comunidades vinculadas a sus distintas unidades productivas.

Historial

Esto se dio luego de que el juez Lorenzini homologara la propuesta presentada por Grassi en el marco del proceso de cramdown y ordenara la transferencia del paquete accionario. En su resolución, el magistrado validó el esquema planteado por la empresa y dispuso avanzar con la etapa final para concretar el traspaso efectivo del control societario de Vicentin. Con esa decisión judicial quedó cerrada la instancia de definiciones sobre quién quedaría a cargo de la compañía y se despejó el camino para que Grassi asumiera formalmente la conducción.

La formalización llegó después de un extenso y complejo proceso judicial iniciado tras el default de diciembre de 2019, que derivó en un concurso preventivo atravesado por impugnaciones, propuestas fallidas y momentos de fuerte tensión política e institucional. En ese recorrido, Lorenzini habilitó el proceso de cramdown que permitió la presentación de distintas alternativas, pero finalmente fue Grassi quien logró reunir las mayorías legales necesarias entre los acreedores y superar las objeciones presentadas. Con la homologación judicial primero y el traspaso efectivo ahora, se cierra una de las disputas más prolongadas del sector agroindustrial en los últimos años.

La nueva controlante es una empresa de origen rosarino con más de un siglo de trayectoria vinculada al corretaje de granos y a la actividad agroindustrial, con presencia histórica en las principales plazas agrícolas del país, subrayaron.

Fuente: La Nación.