El Senado nacional inició su primera sesión del año y dio ingreso a pliegos, acuerdos y ascensos de militares

El Senado inició a las 14:13 su primera sesión ordinaria del año, con el objeto de dar ingreso formal a una serie de pliegos y tratar acuerdos internacionales. Aunque la espuma bajó un poco, la oposición se prepara para utilizar las cuestiones de privilegio e incomodar al oficialismo con polémicas para el Gobierno, como el caso $LIBRA y los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La reunión se había acordado en Labor Parlamentaria la semana pasada, en la previa de que estallen las nuevas revelaciones sobre la causa que investiga una presunta estafa en el lanzamiento de la criptomoneda que fue promocionada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.

En el inicio de la sesión se dará ingreso a una serie de pliegos militares, diplomáticos y judiciales.

Por otra parte, dos de los tres convenios internacionales que serán debatidos son de vieja data y llevan mucho tiempo esperando ser tratados. De hecho, el pasado 18 de septiembre estaban en el temario y la sesión se quedó sin quórum justo cuando debían tratarse. Son el establecido con Austria para eliminar la doble imposición en impuestos sobre la renta y el patrimonio, y para prevenir la evasión y la elusión fiscal; como así también el protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de Francia, también para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, consignó el portal Parlamentario.

Además, enviado recientemente por el Poder Ejecutivo, la Cámara alta buscará también aprobar el acuerdo para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Se trata de una iniciativa que contempla un acuerdo suscripto en Roma en noviembre de 2009 en el marco de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Dicho acuerdo tiene como objetivo prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, mediante la aplicación de medidas efectivas por parte de los Estados que controlan los puertos y la implementación de controles más estrictos.

Asimismo, establece la obligación de los buques extranjeros pesqueros o de apoyo a sus actividades que quieran ingresar a un puerto designado por un Estado parte a presentar información detallada por adelantado, que incluya la identificación y bandera, el registro de pesca, las autorizaciones recibidas y capturas y áreas de operación, entre otra información.

También se tratará un proyecto de resolución que tiene el respaldo de todos los bloques y fue presentado con las firmas de Patricia Bullrich, jefa de LLA, y José Mayans, titular del interbloque peronista, entre otros, que prevé eliminar la publicación de las solicitudes de acuerdos del Poder Ejecutivo en los diarios de mayor circulación del país. Es decir, los nombres de los candidatos a jueces y fiscales.

La iniciativa es formalmente una modificación a los artículos 22 bis y 123 bis del Reglamento del Senado, en los cuales igual se contempla la publicación en la página web y las redes sociales de la Cámara alta.

El proyecto se iba a tratar esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero finalmente se suspendió e irá al recinto sin dictamen. Pero, por el respaldo de todos los bloques, se estima se habilitará sobre tablas con los dos tercios.

El Senado dio ingreso a los pliegos de Mahiques, Crexell y militares

Durante la sesión de este miércoles en el Senado tomó estado parlamentario el pliego de Carlos “Coco” Mahiques (padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Esteban Mahiques, que es funcionario de la Cancillería; y de Ignacio Mahiques, que es juez de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires), detalló el portal Parlamentario.

El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia, y luego que el camarista solicitara la prórroga en su cargo.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, ingresó el pliego que propone como embajadora a la exsenadora neuquina Lucila Crexell. Un tema que despertó la polémica mediante cuestiones de privilegio.

Se trata de quien fuera legisladora hasta diciembre del año pasado y que actuó como aliada del oficialismo. En un tramo de tiempo compartió interbloque con el entrerriano Edgardo Kueider, expulsado de la Cámara alta luego de haber sido agarrado in fraganti con miles de dólares en la frontera con Paraguay.

La protesta del peronismo la encabezó la riojana Florencia López, quien recordó que el voto a favor de Crexell en la Ley Bases -norma insignia del gobierno libertario- estuvo relacionado con lo que, por esos días, se filtró respecto de una candidatura suya como representante de la Argentina ante la UNESCO, en París. Y fue más allá: habló directamente del pago de una coima a través de esta postulación.

Tal candidatura nunca se oficializó, pero la semana pasada el Poder Ejecutivo envió el pliego de Crexell, cuyo destino -si se le aprueba el acuerdo- ya no será Francia, sino la embajada argentina en Canadá.

López acusó que esta postulación es “la configuración del pago de la coima a la senadora Crexell por el voto aquí en el Senado de la Ley Bases”. “No podemos permitir la consumación del delito de cohecho”, enfatizó, lo que despertó las quejas de la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

“¿Nos va a tratar de amordazar a los senadores para que no hablemos? ¿Nos va a denunciar, ir a buscar un fiscal?”, desafió la opositora, y agregó: “Por más que no les guste, se pagó coima en el Senado”.

La riojana recordó el momento de la sesión en que denunció esto y le pidió a Crexell que no votara la Ley Bases. “Ella, casi llorando, decía y gritaba que le estaban haciendo una operación”, rememoró y lanzó: “(Kueider) la consoló, le dijo que votara en paz”.

Más adelante, Bullrich le respondió a López: “La exsenadora Crexell fue denunciada por el bloque al que usted pertenece y esa denuncia fue desestimada por inexistencia de delito. Con lo cual, la acusación que acaba de hacer no solamente viola el principio de inocencia de la exsenadora, sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”. Y detalló que tal denuncia fue desestimada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6.

Tras el paso formal del ingreso de los pliegos, los propuestos serán evaluados por la Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto. Ahora, se abrirá el proceso de avales e impugnaciones y luego los candidatos deberán asistir a audiencia pública.

Acuerdos militares

Asimismo, este miércoles se dio ingreso a una serie de pliegos militares, con el objeto de solicitar el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior a los siguientes oficiales: vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; vicealmirante Juan Carlos Romay, designado jefe del Estado Mayor General de la Armada; general de división Oscar Santiago Zarich, designado jefe del Estado Mayor General del Ejército.

También se solicita acuerdos para ascender para los comodoros a Humberto Ricardo Domínguez, Ángel Javier Rojas, Carlos Gabriel Centón, Pablo Víctor Eduardo Asis Bas, Gonzalo Villegas Campos y Walter Oscar Lucero.

Los vicecomodoros Néstor Ariel Díaz, Mauricio Hernán Ortiz, Cristian Darío Lorenzo, Horacio Luis Scotto, Guido Flecha, Eduardo Javier Nanclares, Pablo Sebastián Caffaratti, Andrés Atencio, Javier Gustavo Stafulki, Luis Matías Graziano, Roberto Alejandro Romero, Fernando Andrés Penza, Carlos Eduardo Araya, Mariano Alejandro Mohaupt, Pablo Andrés Noguera, Sebastián Medina Skyriano, Sergio Fernando Castillo, Juan Eduardo Alberghina Andrei, Diego Javier López, Cristian Bordón, Jorge Fernando Nedelcou, Alexis Benjamín Hernández, Manuel Darío Cataño, Carlos Edgardo Sack, Marcela Del Valle Chialva, Ana Lis Gatti, Fernando Daniel González, Mauricio Esteban Castro, Nieves Karina Dagnino, Sebastián Fernando Casado, María Gabriela Lancelle y Roxana Elizabeth Tissieres.

Se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior a los generales de brigada Sergio Jurczyszyn y Héctor César Tornero; los coroneles Gustavo Alejandro Molinari, Esteban Andrés Ravaioli, Hugo Daniel Soria, Mariano Pablo Gallo, Fernando Daniel De la Vega, Francisco José Cajal, Julio César Buoniconto, Bruno José Varani, Orencio Carlos Correas, Alberto Ricardo Nadale, Diego Ignacio Berra y Ariel Andrés Mira Peña.

Además, para los tenientes coroneles Fernando Edgar Álvarez Suárez, Cristian Castellanos, Sebastián Mateo Marincovich, Rodolfo Grazzini, Mario Cristóbal, Isidro Germán Green, Daniel Orlando Bustamante, Marian Eduardo Kreiman, Luis Javier Anca, Pablo Fernando Benet, Martín Ronconi, Alejandro Oscar Peralta, Nazareno Eduardo Luis Ampuero, Diego Ernesto Heer,Diego Rubén Núñez, Facundo Manuel Eduardo Stella, Alberto Jesús Camargo, Noel Albiero, Eduardo Matías, Carlos Enrique Dellatorre, Carlos Francisco Ponce, Juan Mariano Chiara Vieyra, Fernando Domínguez Silva, Marcos Ariel Miskow, Rodolfo Edgardo Narváez, Jorge Gustavo Martínez, Juan Martín Nicasio Martínez, Matías San Martín, Martín Gonzalo López Beatriz, José Ignacio Rama, Ramiro Bustos, Maximiliano Ferrutti, Alberto Gustavo Camerucci, Sergio Hernán Romero, Rubén Darío González, Mario Rolando Carbajal, Pablo César Bassan, Rubén Alberto Blanca, Pablo José María Vizcaino, Fernanda Patricia Anzulovich, Silvina Lourdes Ferrero, Cecilia Elizabeth Salcedo, Juan Martín Patiño, Graciela Mónica Iglesias, Gustavo Daniel Said, Raúl Alcides Zini, Mariel Andrea Maguna, Alejandro Martín De Bernardi, Carlos Roque Dengil, Diego González Cejas, Sandra Noemí Navarro y Ofelia Vence.

En lo que hace a la Armada Argentina, se solicita el ascenso al grado inmediato superior a los contraalmirantes Fernando Daniel Terribile y Carlos Gabriel Funes.

También a los capitanes de navío Santiago Villemur, Fernando Enrique Pérez Kuhn, Gonzalo Horacio Nieto, Mariano Hernán García Bonini, Horacio Jorge Calafell, Damián Gabriel Orgiazzi, Carlos Eduardo Gómez Nolasco, Daniel Jorge Rajcevic, Juan José Napoletano, Juan Ignacio Sander, Sergio Esteban Donadio, Guillermo Roberto Mondine, Christian Adrián Cáceres, Pablo Ariel Viozzi, Alejandro Adrián Arroyo, Oscar Luis Latorre, Ariel Fernando Vidales, Miguel Ricardo Caviglia, Juan Fermín Spadaccioli, Ariel Omar Oviedo, Diego Alejandro Mazza, Christian Hernán Giménez, Norman Guillermo González, Juan Eduardo Acosta, Horacio Antonio Giménez, Diego Javier Tufil, Assen, Fernando Luciano Pereyra, Sergio Víctor Andrés Calierno, Marcelo Martín Rodríguez, Rodrigo Fernando Caballero, Edgardo Darío Miño, Cristian Adrián Pérez, Paulo Daniel Ramos, Mariano Mazza, Maximiliano Juan Marcelo D’Amico, Nelson Maximiliano Pausic, Juan Ignacio Smoilis, Christian Fernando Losso, Luciano Damián Menéndez, Marcelo Horacio Herrera, Ulises Ángel Basualdo, Juan Pablo Pérez, Christian Gabiel De Gregori, Rubén Esteban Goñi, Martín Maximiliano Carbone, Gustavo Carlos Escalas, Jorge Claudio Correa Heredia, Diego Alberto Fernández, Carlos Guillermo Torrissi, Damián José Pérez, Walter Eduardo David Ordoñez, Guillermo Gabriel Orozco, Jorge Eduardo González O’Connor, Ariel Baltasar Atanasoff, Santiago Mauricio Filippi, Jorge Ariel Herrera, Guillermo José Uboldi, Jorge Daniel Stambuli, Martín Kennel, Néstor Manuel Manescau, Martín Enrique Olaz, Marcelo Miguel López García, Roberto Adrián Romano, Alberto Daniel Pericolo, Alberto José Armando Navarro, René Gabriel Schumacher, Sergio Pablo Iamarino, María Belén Paxote, Irma Noemí González, María Cecilia Moure y María Ruth Cabral.