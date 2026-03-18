Hospital San Roque: el gobierno echó a un médico por reiteradas inasistencias

El Gobierno de Entre Ríos sancionó con cesantía a un médico del Hospital San Roque de Paraná tras un sumario administrativo que detectó reiteradas inasistencias y problemas en el cumplimiento de su carga horaria. La investigación había comenzado en 2024 y concluyó con la expulsión del profesional del sistema de salud provincial.

El gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, firmaron la cesantía del médico Alfredo José Marcelo Vallejo, quien se desempeñaba con un cargo de Profesional Asistente (Médico) del Servicio Cirugía Cardiovascular del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

La decisión plasmada en un decreto fechado el 13 de febrero y publicado en el Boletín Oficial de este miércoles se tomó luego de un sumario administrativo iniciado en 2024 a partir de auditorías internas que detectaron irregularidades en el registro de asistencia y en el cumplimiento de la carga horaria del profesional.

Según los informes incorporados al expediente, Vallejo debía cumplir 36 horas semanales de trabajo, pero los registros del hospital mostraban marcaciones incompletas en el control horario, lo que impedía verificar su presencia efectiva en el servicio. “No pudiendo establecerse si la misma se corresponde con la entrada o salida ni determinarse el cumplimiento de la carga horaria”, indica el texto.

Además, durante el proceso se contabilizaron 45 inasistencias sin aviso entre 2023 y 2024, lo que fue considerado una falta grave en el desempeño de sus funciones, publicó Ahora.

Además, el decreto recupera un informe del Hospital Orlando Alassia de Santa Fe, según el cual en 2015 el médico figuraba como profesional ayudante titular con 48 horas semanales de trabajo y dedicación de tiempo completo a esa institución, con “incompatibilidad legal total para el ejercicio libre de la profesión”.

Tras la investigación administrativa, el Gobierno provincial resolvió aplicar la sanción de cesantía, lo que implica la desvinculación del médico de su cargo en el hospital público.