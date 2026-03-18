Colonia Avellaneda incorporó 300 equipos de luces led para alumbrado público

El municipio de Colonia Avellaneda incorporó luces led en alumbrado público. Según se informó en un parte de prensa oficial, se sumaron “300 equipos LED, se instalaron 158 postes de madera, 41 columnas y 197 brazos, ampliando y fortaleciendo el sistema de alumbrado público en calles, barrios y espacios de uso comunitario”.

Las tareas alcanzaron “espacios públicos e instituciones de la localidad, entre ellos el Prado Español, con el objetivo de mejorar las condiciones de iluminación y brindar mayor seguridad a quienes transitan y utilizan estos lugares”.

Desde la Municipalidad señalaron que “la incorporación de tecnología LED permite optimizar el consumo energético, mejorar la calidad de la iluminación y avanzar hacia una infraestructura urbana más moderna y eficiente para los colonienses”.