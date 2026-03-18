El Concejo Deliberante de Paraná eligió nuevas autoridades y quedaron conformadas las Comisiones

En la sesión de este martes 17 de marzo, se comunicaron los cambios en las autoridades del cuerpo y cómo quedaron constituidas las Comisiones Permanentes. En este marco, el secretario parlamentario Alexis Almada informó que la concejala Fernanda Facello Geréz (Más para Entre Ríos) fue elegida vicepresidenta 1° y Rosana Toso (Juntos por Entre Ríos) como vicepresidenta 2°.

Mientras que las Comisiones Permanentes quedaron integradas de la siguiente manera:

Legislación General : Luisina Minni (presidenta), Fernando Quinodoz, Emiliano Gómez Tutau, Fernanda Facello Gerez, Pablo Donadio, Silvia Campos y Romina Todoni.

: Luisina Minni (presidenta), Fernando Quinodoz, Emiliano Gómez Tutau, Fernanda Facello Gerez, Pablo Donadio, Silvia Campos y Romina Todoni. Economía, Hacienda y Producción : Ana Ruberto (presidenta), Luisina Minni, Fernando Quinodoz, Emiliano Gómez Tutau, Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulin y Darío Báez.

: Ana Ruberto (presidenta), Luisina Minni, Fernando Quinodoz, Emiliano Gómez Tutau, Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulin y Darío Báez. Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano : Fernando Quinodoz (presidente), Máximo Miguez, Luisina Minni, Ana Ruberto, Fabián Carbajal, Silvia Campos y Darío Báez.

: Fernando Quinodoz (presidente), Máximo Miguez, Luisina Minni, Ana Ruberto, Fabián Carbajal, Silvia Campos y Darío Báez. Desarrollo Humano, Equidad De Género e Igualdad de Oportunidades : Silvia Campos (presidenta), Pablo Donadio, Darío Baez, Máximo Miguez, Emiliano Gómez Tutau, Fernanda Facello Gerez y Luisina Minni.

: Silvia Campos (presidenta), Pablo Donadio, Darío Baez, Máximo Miguez, Emiliano Gómez Tutau, Fernanda Facello Gerez y Luisina Minni. Desarrollo Territorial, Obras y Servicios Públicos : Susana Farías (presidenta); Sergio Elizar, Ana Ruberto, Fernando Quinodoz, Rosana Toso, Fabián Carbajal, Romina Todoni.

: Susana Farías (presidenta); Sergio Elizar, Ana Ruberto, Fernando Quinodoz, Rosana Toso, Fabián Carbajal, Romina Todoni. Cultura, Educación, Comunidad y Participación : Máximo Miguez (presidente), Sergio Elizar, Susana Farías, Fernanda Facello Gerez, Pablo Donadio, Rosana Toso y Romina Todoni.

: Máximo Miguez (presidente), Sergio Elizar, Susana Farías, Fernanda Facello Gerez, Pablo Donadio, Rosana Toso y Romina Todoni. Salud y Ambiente : Rosana Toso (presidenta), Fabián Carbajal, Darío Báez, Fernanda Facello Gerez, Emiliano Gómez Tutau, Ana Ruberto y Sergio Elizar.

: Rosana Toso (presidenta), Fabián Carbajal, Darío Báez, Fernanda Facello Gerez, Emiliano Gómez Tutau, Ana Ruberto y Sergio Elizar. Nomenclatura de calles y Espacios Públicos : Romina Todoni (presidenta), Fabián Carbajal, Rosana Toso, Quinodoz Fernando, Sergio Elizar, Susana Farías, Máximo Miguez.

: Romina Todoni (presidenta), Fabián Carbajal, Rosana Toso, Quinodoz Fernando, Sergio Elizar, Susana Farías, Máximo Miguez. Deporte y Turismo : Pablo Donadio (presidente), Silvia Campos, Romina Todoni, Susana Farías, Fernanda Facello Gerez, Máximo Miguez y Emiliano Gómez Tutau.

: Pablo Donadio (presidente), Silvia Campos, Romina Todoni, Susana Farías, Fernanda Facello Gerez, Máximo Miguez y Emiliano Gómez Tutau. Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales: Sergio Elizar (presidente), Susana Farías, Ana Ruberto, Luisina Minni, Maximiliano Rodriguez Paulin, Rosana Toso y Darío Báez.

Se declaró de interés la travesía “Salvemos el Paraná y sus Humedales”

En la oportunidad, se aprobó “in voce” y por mayoría un proyecto de decreto impulsado por el concejal Sergio Elizar (Más para Entre Ríos) a través del cual se propició la Declaración de Interés de la travesía “Salvemos el Paraná y sus Humedales”, organizada en el marco de la campaña “Remar Contracorriente, por el Agua, la Vida y la Soberanía”, que comenzó el 7 de marzo y culminará el 21 de marzo de 2026, recorriendo el río Paraná desde Puerto Las Palmas

(Chaco) hasta la ciudad de Rosario (Santa Fe), en defensa del agua, la vida, los humedales y la soberanía nacional.

En los fundamentos del proyecto se destaca que “la iniciativa convoca a organizaciones sociales, ambientales, comunidades costeras y ciudadanía en general a movilizarse en defensa del agua, la vida y la soberanía, frente al avance del proyecto de dragado del río Paraná a 44 pies, sin la realización previa de estudios de impacto ambiental integrales, acumulativos y estratégicos”.

“La campaña se inscribe en el rechazo a la actual licitación de la administración del dragado del canal troncal del Paraná, que no sólo profundiza un esquema de privatización de un recurso estratégico, sino que además pretende incrementar el calado sin haber garantizado el cumplimiento de la Ley General del Ambiente N° 25.675, el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley N° 27.566 que aprueba el Acuerdo de Escazú”, sostuvo Elizar.