Básquet: Tomás de Rocamora cayó en su visita a Venado Tuerto

Tomás de Rocamora cayó en su visita a Venado Tuerto por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet.

El equipo santafesino recuperó la sonrisa derrotando al juvenil, pero siempre duro equipo de Sebastián Amato. El primer tiempo mostró altísima efectividad, pero flojas defensas. Si bien Centenario amagó en varios pasajes a tomar distancia la visita siempre se sostuvo.

Promediando el segundo cuarto emergió la figura de Tirrel Brown, imparable ya sea anotando en el poste bajo o juntando marcas para dejar a un compañero sólo. Así culminó el primer tiempo 54 a 47 siempre el local al frente en el tablero electrónico.

En el reinicio Centenario ajustó la defensa y apareció el temido perímetro. El equipo de Concepción del Uruguay empezó a sentir el rigor, máxima de 20 puntos y pedido de minuto del entrenador para reacomodar filas.

En el último capítulo no varió la historia más allá de un envión de Tomás de Rocamora que lo acercó 10 puntos. El ingreso de Manuel Gómez para anotar y administrar el tiempo terminó de asegurar el juego para el local confirmando así su presencia en playoffs sin depender ya de nadie.