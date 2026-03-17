El arzobispo de Paraná oficializó nuevos cambios en Iglesias de la ciudad

El Arzobispado de Paraná dio a conocer de manera oficial una serie de movimientos y nuevos nombramientos que afectan a diversas comunidades parroquiales de la región. Estas modificaciones, dispuestas por el arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, buscan renovar la labor pastoral tanto en la capital entrerriana como en localidades del interior.

Dentro de las novedades más destacadas se encuentra la confirmación del nuevo destino del padre Diego Rausch. Tras su labor en la parroquia Santa Teresita de Paraná, el sacerdote se trasladará a la ciudad de La Paz para desempeñarse como vicario en la parroquia Nuestra Señora de La Paz.

La reestructuración comunicada a través de las novedades de “Vida Diocesana” incluye varios otros nombres y destinos clave para la organización eclesiástica local.

En Paraná: la parroquia Nuestra Señora de Luján recibirá al padre Ricardo Vera, mientras que en San Cayetano fue designado el padre Miguel Ángel Cespedes OP. Por su parte, el padre José María Bustamante asumirá funciones en San Miguel Arcángel y el padre Julio Faes hará lo propio en San José Obrero. Finalmente, se informó que el padre Juan I. Martínez ha sido designado como capellán de Nuestra Señora de la Esperanza.

En el interior: en la ciudad de Bovril, el padre Germán P. Brusa fue nombrado vicario de la parroquia San Miguel Arcángel, con atención también en la zona de Alcaraz.

Ahora