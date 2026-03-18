Cerraron más de 22.000 empresas desde la asunción de Milei

Desde el comienzo del mandato de Javier Milei, cerraron unas 22.608 empresas, un 4,4% del total. Este retroceso profundiza una tendencia negativa que, según un informe de la consultora Fundar, es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.

En diciembre de 2025, cerraron 670 empresas, una baja mensual del 0,1% respecto a noviembre del año pasado. Esta fue la décimo quinta baja mensual ininterrumpida. En tanto, en 2025 fueron 10.392 empresas las que decidieron bajar sus persianas, lo que constituyó la vigésimo segunda baja interanual consecutiva.

A fines de 2025, el número total de firmas se mantuvo por debajo de los máximos alcanzados entre 2013 y 2015, cuando el país superó las 530.000 empresas. En perspectiva histórica, el piso más bajo se había registrado tras la crisis de 2001, con cerca de 300.000 firmas. Desde entonces, el entramado productivo mostró una recuperación sostenida durante más de una década, seguida por un período de estancamiento y posterior caída a partir de 2018.

Tras el golpe de la pandemia, la cantidad de empresas logró un rebote parcial, pero sin recuperar los niveles previos, y hacia fines de 2025 volvió a ubicarse en torno a las 490.000 compañías activas en el país. Según la consultora, el retroceso en la gestión actual es de una magnitud similar a la registrada durante la pandemia.

El informe de Fundar, elaborado en base a estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, toma en cuenta empresas tanto públicas como privadas que tengan al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con excepción del personal doméstico.

Comparación por gobierno

Bajo el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el número de empresas creció de manera marcada, para luego aplanarse en su segunda presidencia. La gestión de Mauricio Macri tuvo una leve contracción general, mientras que durante el periodo de Alberto Fernández se observó una caída inicial aguda y una recuperación parcial posterior. El actual mandato de Javier Milei muestra apenas un repunte incipiente, pero que no logra superar el punto de partida.

Si se compara el desempeño a mitad de mandato, la foto cambia y permite poner en perspectiva la dinámica actual. A los 24 meses de gestión, el primer gobierno de Cristina Kirchner mostraba una suba clara, con un índice en torno a 103,5 puntos.

En ese mismo punto del ciclo, la segunda presidencia de Kirchner se ubicaba prácticamente sin cambios, en 99,8, mientras que la gestión de Mauricio Macri también se mantenía estable, en torno a 99,7 puntos.

El gobierno de Alberto Fernández, en cambio, evidenciaba una contracción más marcada a esa altura, con el indicador en 96,1 puntos, reflejando el impacto inicial de la crisis.

En el caso de Javier Milei, el nivel a mitad de mandato se ubica en torno a 95,7 puntos, por debajo del resto de las gestiones en ese mismo momento del ciclo, lo que marca un arranque más contractivo en términos de cantidad de empresas.

Impacto sectorial

La última medición mensual correspondiente a diciembre de 2025 arroja que ocho de los 19 sectores registraron una nueva baja contra el mismo mes del año pasado. Transporte y almacenamiento fue el más golpeado, con una baja del 0,8% (270 empresas menos), seguido por el sector inmobiliario (0,5%, 142 empresas) y la industria manufacturera (0,3%, 146 empresas). En total, 13 de los 19 sectores muestran un retroceso interanual y 14 de 19 cayeron desde la asunción del gobierno actual.

Por contrapartida, únicamente algunos rubros vinculados al sector público, servicios administrativos y minería lograron expandirse durante el año. El sector vinculado a agua y residuos, específicamente, lideró el crecimiento porcentual en el último mes.

Caída generalizada en las provincias

Fundar precisó que 22 de las 24 provincias registraron una contracción interanual y que en 23 de 24 la contracción se profundizó desde el inicio del actual gobierno.

El análisis anual muestra que prácticamente todas las jurisdicciones, con la excepción de Neuquén, experimentaron retrocesos. La Rioja lidera la caída interanual con un descenso superior al 7%, seguida de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Los efectos negativos también impactaron en los principales centros económicos: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tampoco lograron revertir la tendencia.

Los datos acumulados desde noviembre de 2023 refuerzan el diagnóstico: solo Neuquén muestra saldo positivo y La Rioja encabeza las bajas provinciales con una reducción cercana al 15%. Catamarca, Chaco, Tierra del Fuego, Corrientes y Misiones también informan retrocesos significativos.

(Fuente: Infobae)