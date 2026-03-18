Caso $LIBRA: los pagos que exponen cómo Novelli forjó su relación con los Milei en el camino al poder

Javier Milei encarnó una apuesta de riesgo y largo plazo para el trader Mauricio Novelli. Le permitió facturar cuantiosas cifras de dinero hasta que el colapso de $LIBRA lo metió de lleno en una tormenta judicial que todavía arrastra. La relación empezó en 2021, cuando empezó a pagarle en pesos y en dólares a Milei por sus servicios como economista, y se expandió a medida que el libertario ganó protagonismo en los medios, obtuvo una banca como diputado nacional y finalmente llegó a la Presidencia.

En las postrimerías de la pandemia de Covid-19 Novelli empezó a ofrecer cursos sobre inversiones digitales desde el portal de N&W Profesional Traders, empresa que comparte con su socio Jeremías Walsh. Entre los profesores sumó a Milei, que dio clases por Zoom sobre “educación financiera” y criptomonedas, y al influencer derechista Agustín Laje, que discurrió sobre “política y ciclos económicos”.

Aquellos primeros tiempos fueron de siembra. Para agosto de 2022, Novelli estaba dispuesto a aprobar inscripciones a los cursos de “cripto trading” con 10% de descuento en la categoría “gold” de suscripciones, “más la clase de Milei”, que ya sorteaba su salario como diputado nacional, según surge de los mensajes que recuperaron de sus teléfonos los peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), publicó LaNación.

La hermana y colaboradora de Novelli, María Pía, puede contar mucho al respecto. Fue ella quien debió lidiar con las ausencias y silencios del libertario.

-Mauri, ¿qué onda la clase de Milei? Hace mucho que no la pasa –le preguntó a su hermano, el 20 de septiembre de 2022.

Para entonces, Milei no sólo daba clases como “capacitador”, también había promocionado en sus redes otro activo digital que había lanzado Novelli, Vulcano Game o $Vulc. Novelli lo impulsó a fines de 2021 y Milei posteó el 18 de febrero de 2022, cuando ya era diputado nacional, que “el proyecto de @Vulcano_Game” le parecía “muy interesante” y que mostraba “un diagrama económico sostenible en el tiempo, a diferencia de la gran mayoría”. El “token” colapsó poco después, entre denuncias de fraude.

Novelli sostuvo a Milei entre los “capacitadores” de N&W Profesional Traders, incluso mientras hacía malabares para pagar los salarios a sus empleados. El 22 de junio de 2023, por ejemplo, le explicó a su secretaria, a quien tenía agendada como “Ara Bosque”, que debía apartar 2000 dólares para “la secretaria de Milei”, que ya estaba lanzado a competir por la Presidencia, y otros 1500 para “Danan”, por Emnanuel Dannan, un influencer que supo ser afín a Milei y del que luego se distanció.

Los mensajes y audios que recuperaron los peritos oficiales muestran que, al parecer, los pagos de Novelli a Milei tenían frecuencia mensual, a veces en pesos, aunque la mayoría de los pagos fue en dólares. Y para eso, debió vender criptomonedas en julio de 2023.

-Vamos a necesitar USDT para transferir a la financiera para que nos den efectivo para pagar a Danan y Milei –le dijo Novelli a su secretaria. “Ara” se encargó de la gestión, que quedó asentada en otro intercambio con Novelli, el 5 de julio de 2023, cuando le pidió a “Ara” que le llevara “ese fajo” de billetes para el libertario y Danann.

Fueron semanas intensas. Entre otros motivos, porque Milei encaraba el mes previo a las elecciones primarias (PASO) por la Presidencia. En ese contexto, la hermana de Novelli sugirió grabar la clase por Zoom del libertario.

-En cualquier momento te tira de no seguir más -le dijo María Pía a su hermano-. Quizás estaría bueno tener una grabada y seguir vendiendo la clase, pero grabada. No sé.

En el material que recuperaron los expertos de la Datip no consta la respuesta del lobista. Pero los hechos le dieron la razón a su hermana. Ofrecieron la posibilidad de ver las clases grabadas de Milei, previo pago. El Presidente siguió en el “equipo de capacitadores” de la firma. Solo cambiaron su foto por una con la banda presidencial cruzada sobre su pecho.

Más terrenal, el 27 de julio de 2023, “Ara” pasó en limpio los “próximos pagos” que debía afrontar la firma “NW”. ¿El primero de la lista? Milei, con $200.000, misma suma que Laje. Es decir, entre 364 dólares al tipo de cambio “blue” entonces vigente o 756 dólares al tipo de cambio oficial, al que unos pocos accedieron durante el gobierno de Alberto Fernández.

¿El problema? Al sacar las cuentas, tres días después, “Ara” se dio cuenta que no habían tenido en cuenta “lo de Milei”; es decir, su pago y al parecer no alcanzaba el dinero disponible para pagarle.

¿De cuánto hablaban? Novelli lo explicitó a las 48 horas, el 1 de agosto: 2000 dólares. O como él mismo le recordó a su secretaria, “lo de siempre”.

El viernes previo a las PASO del 13 de agosto de 2023, “Ara” quiso estar segura.

-¿El pago en dólares a Milei y Dannan ya se hizo?

-Sí! -le contestó Novelli, siete minutos después.

El recorrido electoral es conocido. Milei pisó fuerte en las PASO, salió segundo detrás de Sergio Massa en la primera vuelta, y triunfó en el balotaje del 19 de noviembre de 2023. Dos días después, Novelli publicó un video en Instagram con una charla grabada del Presidente electo para promocionar su “instituto de trading”. En ese video, Milei recomienda los cursos de N&W Profesional Traders, y promociona “la posibilidad de estudiar” con él en “una de las academias más importantes de Latinoamérica”.

María Pía Novelli le propuso a su hermano ir más lejos.

-Podríamos hacer una publi de lonkedin [sic] con lo de Milei. Onda poner eso que pusiste en la descripción del reel [de Instagram], con una foto de NW con Milei y vos.

“Del equipo de Javier Milei”

A partir de ese momento, María Pía Novelli comenzó a avanzar. En enero de 2024, por ejemplo, redactó un texto dirigido a Paramount+ para sondear “la posibilidad de desarrollar una película documental que narre la trayectoria de Javier Milei, desde sus inicios hasta alcanzar la Presidencia”. Y lo hizo, cabe remarcar, “en representación del equipo de Javier Milei”.

Ella misma dudó si no había llegado demasiado lejos. “No sé si está bien lo del equipo de Milei, decime vos”, le consultó a su hermano. Y así fue como avanzaron con la propuesta de un documental que sugirieron llamar “Milei: más allá de las palabras”.

Si el fee de Milei rondaba los 2000 dólares por mes mientras era diputado nacional, los pagos al parecer continuaron con él en la Casa Rosada. NW seguía ofreciendo los videos viejos de Milei como parte de las clases del curso. Uno de los mensajes de audio que los peritos oficiales recuperaron de los dispositivos electrónicos es del 2 de abril de 2024 y allí el emprendedor habla de juntar “los 4000 para Karina”.

Veinte días después, Novelli y su hermana acordaron subir otra de las charlas de Milei al portal de N&W Profesional Traders.

-La qué decís de subir es la normal esa que pasamos en Gold, no?

-No –la corrigió Novelli, que apuntó a un campo que daría que hablar en los meses que siguieron-, la de cripto.

En la Casa Rosada

Para entonces, Novelli entraba periódicamente a la Casa Rosada y se fotografiaba caminando por los pasillos o en el Patio de las Palmeras. También en la entrada del Banco Central junto a un joven estadounidense que meses después acapararía las noticias: Hayden Mark Davis. Y comenzaba a urdir el evento Tech Forum, que organizó junto a su socio Manuel Terrones Godoy, mientras que María Pía Novelli se ilusionaba. “Quiero hacer guita, loco”, le confió a su hermano en un chat.

En septiembre, con Milei ya comprometido como orador central de Tech Forum, los Novelli comenzaron a promocionar el evento con la imagen del Presidente. Evaluaron fotos, compraron “likes” para darle apariencia de interés al evento en las redes sociales, y definieron si la imagen de Milei a postear debía ser en color o blanco y negro.

-Milei va a querer que sea a color, así se le notan los ojos -zanjó Novelli en un chat a su equipo.





La selfie con Milei

El 20 de septiembre de 2024, Novelli se reunió con Milei y aprovechó la oportunidad para sacarse una selfie, que envió a su equipo. “Tremenda”, le contestan. Era el momento de aprovecharla para los negocios.

“Estamos encantados de anunciar que nuestro cofundador, Mauricio Novelli, mantuvo una reunión con el Presidente, Javier Milei, en la Casa Rosada. Esta importante reunión es parte de los preparativos en marcha para Tech Forum, que tendrá lugar el 19 de octubre, en Buenos Aires, Argentina”, le comunicaron a auspiciantes y potenciales clientes mediante un mensaje que escribió otro colaborador, Ariel Parkinson.

Eso sí, Novelli procuró evitar problemas.

-¿Etiqueto a Milei? -le preguntaron, previo a subirlo a las redes.

-No.

El Presidente fue, en efecto, el evento principal de Tech Forum, donde se reunió con otro futuro protagonista de $LIBRA, el CEO de KIP Protocol, el singapurense Julian Peh. Pero sólo se fotografió con el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, quien acusaría luego a Novelli y Terrones Godoy de exigirle dinero a cambio de un mano a mano con Milei.

Hoskinson sólo lanzaría su acusación, sin embargo, tras el colapso de $LIBRA, la noche de San Valentín de 2025. Para entonces, Novelli, Terrones Godoy y Davis habían ingresado en al menos dos ocasiones a la Casa Rosada mientras se ilusionaban con nuevos proyectos, más eventos y ganar fortunas de la mano de Milei.

El 1 de noviembre de 2024 Novelli se envió un mensaje a sí mismo, a modo de recordatorio, según detectó el peritaje oficial. “Pago Javier kari”. No hay más datos que, a priori, le den contexto.

Cuatro días antes del lanzamiento de #LIBRA, María Pía le comentó a su hermano que ya les habían dicho a los auspiciantes de la nueva edición de Tech Forum, a celebrarse durante 2025, que “estaba Milei confirmado” como orador principal, otra vez, lo que aumentaba de manera sustancial el valor de los auspicios.

Incluso hoy, transcurrido trece meses desde el fiasco de $LIBRA, el Presidente figura en el plan de estudios disponible en N&W Profesional Traders. Al igual que Laje, aparecen junto a Walsh y Novelli como “parte del equipo de capacitadores de N&W”.