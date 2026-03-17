El STJ realizó en Concordia su reunión de Acuerdo General y tomó juramento a dos magistrados del fuero Laboral

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantuvo hoy una reunión de Acuerdo General en la ciudad de Concordia. En la oportunidad se abordaron temas vinculados a esa jurisdicción y se dialogó con los integrantes de los distintos organismos del Poder Judicial.

En tanto, Ricardo Agustín Larocca prestó juramento como juez titular del Juzgado de Trabajo Nº 2, y Roberto Elvio Masara, como juez titular del Juzgado de Trabajo Nº 4, de esa ciudad.

De la reunión de Acuerdo participaron de manera presencial el presidente del STJ, Germán Carlomagno, los vocales Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, la vocal Gisela Schumacher, el vocal Leonardo Portela y la vocal Laura Mariana Soage. De manera remota lo hicieron el vicepresidente del STJ, vocal Carlos Federico Tepsich y las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak.

Además, el STJ mantuvo una reunión con el presidente del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Pablo Garrera Allende; la presidenta de la Sala Civil Nº 1, Flavia Pasqualini; la presidenta de la Sala Laboral, Carolina Goñe y el presidente de la Sala Civil Nº 2, Flavio Frabotta.

También recibió a Germán Dri, secretario general de la Asociación de la Magistratura y a la secretaria de actas, Noelí Balhorst.

También dialogaron con la presidenta de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía, Graciela Chappa; el vicepresidente, Ignacio Del Vallle y el secretario, Nicolás Lagadarí, consignó el área de Información y Comunicación del STJ.

La celebración de Acuerdos en distintas jurisdicciones de la provincia se desarrolla a partir de su aprobación en la reunión de Acuerdo General Nº 2/12, del 14 de febrero de 2012. Desde 2013 se vienen realizando en distintas jurisdicciones con el objetivo de mantener contacto con la realidad judicial de toda la provincia.

Ricardo Agustín Larocca y Roberto Elvio Masara, prestaron juramente para asumir como juez titular del Juzgado de Trabajo Nº 2 y 4; respectivamente.

Jura de magistrados

Ricardo Agustín Larocca, juró hoy por “Dios y la Patria”, como juez titular del Juzgado de Trabajo Nº 2 y Roberto Elvio Masara, también lo hizo por “Dios y la Patria”, como juez titular del Juzgado de Trabajo Nº 4, de esa ciudad.

Al hacer uso de la palabra, Germán Carlomagno destacó el acto, señalando que es muy importante porque se trata de la jura de dos magistrados suplentes de dos de los tres Juzgados Laborales que existen en la ciudad de Concordia.

“Con la particularidad de Concordia, que es la jurisdicción con más juicios laborales, tanto por las estadísticas de la Cámara como por los Juzgados Laborales”. Y agregó: “Les deseamos la mejor de las suertes para los integrantes de la magistratura reconociendo el trabajo que cada uno ha venido desempeñando”. Para finalizar, destacó que “los dos han hecho la especialidad en Derecho Laboral al margen de haber realizado diversos cursos de especialización”.

La ceremonia de juramento -que se realizó realizada en el área de ingreso a los Tribunales de calle Mitre, fue encabezada por el presidente del STJ, vocal Germán Carlomagno y demás integrantes del Alto Cuerpo. También concurrió la senadora departamental Gloria Cozzi; el ex vocal del STJ, Bernardo Salduna; integrantes de la magistratura; de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; agentes judiciales; representantes de entidades; familiares y público en general. Se recibieron notas de salutaciones para los flamantes magistrados del gobernador Rogelio Frigerio; de la vicegobernadora, Alicia Aluani; del Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez y de otras autoridades, destacó el área de Información y Comunicación del STJ.

Los magistrados que juraron fueron nombrados por el Poder Ejecutivo y atravesaron con éxito todas las instancias establecidas por la Constitución de Entre Ríos. Entre ellas el proceso de preselección del Consejo de la Magistratura provincial y luego el Acuerdo Constitucional del Senado.