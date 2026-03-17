Sin respuestas ni controles ante un proyecto que pone en riesgo el ambiente

Junto a los intendentes de San José, Gustavo Bastian; de Liebig, Julio Pintos; y de Ubajay, Verónica Luxen; las presidentas de las comunas de Hocker y San Anselmo, y concejales, nos hicimos presentes en la reunión que se llevó a cabo en Colón con el propósito de analizar la situación generada por la instalación de la planta de producción de e-combustibles sintéticos de la empresa HIF Global y expresar el sentir de quienes representamos.

También participaron organizaciones ambientales, con quienes por la mañana habíamos analizado el tema en la sede de Agmer.

En el encuentro quedó en evidencia la inacción del gobierno nacional y las excusas del gobernador Frigerio, quien eligió repetir el relato de reuniones pasadas y prometer futuras sin ningún resultado concreto. Con los intendentes coincidimos en calificar de ineficiente y grave la inoperancia de los organismos y funcionarios que deben intervenir, y lo expresamos en el encuentro.

La ausencia del canciller Quirno, quien había sido convocado, y la falta de respuesta de la CARU ante los requerimientos que la fiscal Josefina Minatta efectuó en los primeros días de este año fueron una clara muestra de desinterés.

La excusa del presidente de la delegación argentina, Raúl Montero, sobre quien pesa la sospecha de manejo ilegal de fondos —cuestión que le señalamos en la reunión—, al alegar “estamos a la espera del informe de evaluación ambiental del gobierno uruguayo”, debería haber provocado por parte de Frigerio un señalamiento explícito y contundente.

Sin embargo, el gobernador se limitó a proponer alternativas a mediano y largo plazo, desconsiderando el reclamo urgente de la mayoría de las expresiones.

Es obvio que, si Uruguay avanza como lo está haciendo hasta ahora y las administraciones provincial y nacional de nuestro país, en vez de actuar en defensa de Entre Ríos, miran para otro lado, y la planta se erige en el lugar que rechazamos, no quedará otra alternativa que reclamar ante estrados internacionales.

Pero hoy resulta inexplicable por qué Frigerio, la CARU y el canciller Quirno no actúan con la premura que el tema requiere. Solo dibujan excusas y dejan sin contenido y respuesta a quienes se organizan, movilizan, participan y reclaman, tal como también lo hicieron frente al edificio docentes, jubilados y representantes de la CGT y la CTA.

Frente a esta indiferencia, ratifico que estaremos junto a referentes y organizaciones locales para insistir en la necesidad de resguardar los intereses de las comunidades entrerrianas, garantizar la información pública y avanzar en instancias que permitan proteger el agua, el ambiente y los bienes comunes.

(*) diputada nacional PJ Entre Ríos