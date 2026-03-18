Facundo Ardusso: “Siempre estuvo la intención de hacer algo con el ‘Gurí’ Martínez”

Luego de recibir el pase para competir con Ford por parte de la ACTC, Facundo Ardusso reconoció que “siempre estuvo la intención de hacer algo” con el entrerriano Omar Martínez en el Turismo Carretera. El piloto nacido en Las Parejas confesó este miércoles que viajará a Paraná para conocer a la estructura del Gurí y sumarse para debutar el 29 de marzo en Neuquén.

“Primero quiero agradecerle a Roberto Valle por todos estos años, lamentablemente no salieron las cosas como esperábamos ninguno de los dos y de común acuerdo nos distanciamos. Estoy agradecido con la familia Valle, pero las cosas no se dieron y era lo mejor para las dos partes. Ahora recibí el pase a Ford y si todo va bien, a la tarde estaré camino a Paraná para conocer al equipo del Gurí Martinez, pero el primer paso era recibir el cambio de marca”, puntualizó Ardusso en charla con Carburando Radio.

En tanto, el santafesino comentó que siempre existió la posibilidad de trabajar en conjunto con el entrerriano. “Corrí una vez como invitado en el TC Mouras dentro del equipo del Gurí en 2014 acompañando a Federico Paoloni. A partir de ahí quedó un vínculo con Omar y siempre estuvo la intención de hacer algo juntos, pero nunca se dio la posibilidad. Esperemos que todo se pueda dar de la mejor manera”, resaltó.

Para cerrar, el Flaco destacó la buena herramienta a la cual podría subirse si llega a un acuerdo con el Gurí. “El auto empezó bien y el equipo también, tal vez (Nicolás) Moscardini fue algo irregular durante la segunda fecha, pero Mauricio Lambiris está firme. Ojalá pueda terminar de arreglar y ser parejo en las ocho fechas que restan de la Etapa Regular”, concluyó.