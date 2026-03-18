$LIBRA: "El fiscal Taiano tenía cajoneada la prueba, impidió el avance debido de la causa", dijo Volosín

La abogada y periodista Natalia Volosin reveló que el fiscal federal Eduardo Taiano mantuvo durante meses sin incorporar al expediente pruebas relevantes en la causa que investiga la presunta criptoestafa vinculada a $LIBRA, un caso que podría tener derivaciones políticas de alto impacto.

Según explicó, el equipo de su medio independiente La Justa publicó el pasado 6 de marzo fragmentos de peritajes sobre el teléfono de uno de los principales intermediarios del caso, lo que permitió exponer documentación sensible que no había sido puesta a disposición de las partes. La información, sostuvo, resultaba clave para el avance de la investigación.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, donde Volosin detalló que el fiscal “tenía en su poder desde el 17 de noviembre” un primer informe pericial que no había incorporado a la causa, y que luego hizo lo mismo con un segundo informe recibido el 9 de enero.

“Lo tenía cajoneado, no lo había incorporado a la causa ni se lo había mostrado a las partes”, afirmó. En esa línea, remarcó que la publicación periodística permitió que finalmente se liberara el acceso a esa documentación: “Gracias al trabajo que hicimos, la prueba finalmente se puso a disposición y empezaron a aparecer varias bombas”.

Entre los elementos revelados, mencionó borradores de acuerdos entre empresarios, comprobantes de transferencias y una factura por 250 mil dólares vinculada a una billetera virtual que luego pudo ser rastreada en informes legislativos. “Basta con mirar lo que está saliendo a la luz ahora para entender que lo que había en esos peritajes era clave”, sostuvo.

Volosin describió además que los nuevos elementos que comenzaron a conocerse incluyen conversaciones, registros de pagos y anotaciones que darían cuenta de una operatoria coordinada en torno al lanzamiento de la criptomoneda. “Pareciera que está todo muy sobre la mesa”, señaló, y consideró que la conducta del fiscal “impidió el avance debido de la causa”.

La periodista también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y relativizó la posibilidad de sanciones: “Han sido gratuitas muchas cosas del Poder Judicial que hemos sabido construir después de la transición democrática”. En ese sentido, recordó antecedentes de Taiano en investigaciones sensibles y expresó dudas sobre eventuales consecuencias.

En paralelo, mencionó que existen al menos dos denuncias contra el fiscal, una impulsada por el diputado Esteban Paulón y otra por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que pidió su apartamiento y la apertura de un proceso por mal desempeño.

Otro de los puntos que destacó fue el accionar del fiscal frente a esa comisión: “Se negó a darle acceso a la causa y a solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer concurrir a los testigos”, afirmó, al tiempo que subrayó que el rol del Ministerio Público es impulsar la investigación, no obstaculizarla.

Volosin también denunció haber sido víctima de amedrentamiento tras la publicación de la investigación. “Me mandó a la policía a mi casa para notificarme una declaración testimonial completamente ridícula”, relató, en referencia a una citación que finalmente quedó sin efecto.

Para la abogada, este tipo de prácticas constituyen una amenaza a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo: “Es una línea que viola la Constitución y que agrede la protección de las fuentes de información”, advirtió.

Por último, remarcó que la causa continúa su curso tanto en Argentina como en el exterior, y dejó abierta la incógnita sobre su desenlace: “Siempre al final del camino suele triunfar la verdad. El tema es cuando”.