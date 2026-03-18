Con el entrerriano Marcos Senesi, Argentina tiene los convocados para recibir a Guatemala

El concordiense Marcos Senesi recibió la convocatoria para el amistoso del 31 de marzo.

Con presencia entrerriana, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la lista de convocados al seleccionado mayor masculino para recibir a Guatemala el 31 de marzo en el estadio “Alberto J. Armando”, más conocido como La Bombonera. Entre los citados está el concordiense Marcos Senesi, actualmente en el Bournemouth de Inglaterra.

No obstante, el gualeyo bicampeón de América y campeón del mundo, Lisandro Martínez, no recibió el llamado de parte de Lionel Scaloni para el compromiso que se disputará en el marco de la fecha FIFA, tras la suspensión de la Finalíssima contra España.

Otro de los ausentes de la convocatoria es el delantero Lautaro Martínez, quien sufrió una lesión hace unas semanas jugando para el Inter de Italia y todavía no se recuperó al 100%.

La gran novedad de la lista es la inclusión de Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que viene teniendo muy buenas actuaciones en la Academia, y de Tomás Palacios, defensor central de Estudiantes de La Plata.

El amistoso frente a Guatemala será el último partido de la Selección argentina antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde irá en busca de su cuarta estrella que le permita igualar a Italia y Alemania y quedar a solo una de Brasil.

En esta fecha FIFA, la Argentina iba a disputar la Finalissima ante España en Qatar, pero se suspendió por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para encontrar una nueva sede.

Los convocados de Argentina para enfrentar a Guatemala: