A 50 años del Golpe: “Me desespera ver chicos que creen que fue un relato”, dijo Miriam Lewin

En la antesala de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y a casi 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, la periodista y exdetenida desaparecida Miriam Lewin reflexionó sobre el valor histórico del Juicio a las Juntas, el presente de los derechos humanos en Argentina y el desafío de transmitir la memoria a las nuevas generaciones.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, donde Lewin recordó lo que significó su testimonio en el histórico proceso judicial de 1985. “Para mí fue una responsabilidad histórica y lo viví con sorpresa y también con alegría”, expresó, al destacar que en Argentina “fue la propia justicia la que juzgó a los militares genocidas”, a diferencia de otros antecedentes internacionales.

En ese sentido, subrayó que el juicio marcó un punto de inflexión social: “Antes mucha gente no creía que existían los desaparecidos. Decían que estaban en Europa o que se habían ido del país. Eso ya nunca más hubo que discutirlo… hasta ahora”, advirtió.

Lewin es periodista, sobreviviente del terrorismo de Estado y una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en Argentina. Fue secuestrada durante la última dictadura cívico-militar y permaneció detenida en la ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención. En 1985, integró el grupo de sobrevivientes que declaró en el histórico Juicio a las Juntas, aportando testimonios clave para la condena de los responsables del régimen. Desde entonces, ha desarrollado una extensa trayectoria periodística y de investigación, con un fuerte compromiso en la reconstrucción de la memoria, la denuncia de violaciones a los derechos humanos y la lucha contra el negacionismo.

La periodista planteó que en la actualidad se percibe un retroceso en materia de memoria colectiva, especialmente entre los jóvenes. “Me da la sensación de que ahora estamos en un gran retroceso. Los jóvenes sienten que el 24 de marzo del 76 está muy distante”, sostuvo. Y agregó: “No relacionan lo que les puede pasar hoy en democracia con lo que nos pasaba a nosotros en los años 70”.

En ese marco, lanzó una advertencia directa sobre el presente: “Se ha vuelto muy peligroso ser joven hoy en día en la Argentina”, afirmó, al vincular la problemática con hechos de violencia institucional como el gatillo fácil.

También cuestionó las expectativas depositadas por parte del electorado joven en el presidente Javier Milei. “Me gustaría que los chicos que lo votaron pensando que les iba a garantizar la libertad se den cuenta de que esto no está siendo así”, planteó. Y remarcó: “Este nuevo régimen no está respondiendo a las expectativas de quienes lo votaron buscando libertad”.

En relación al rol de la cultura y los medios, Lewin destacó la importancia de producciones audiovisuales para sostener la memoria, como el documental Traslados, disponible en Amazon Prime Video. “Toda producción artística es un poroto para que el ‘Nunca Más’ sea realmente nunca más”, señaló.

Lewin también apuntó contra los discursos que relativizan o justifican el terrorismo de Estado. “Me desespera cuando veo que hay pibes que empiezan a decir ‘no fueron 30.000’. Bueno, pongamos que fueron 9.000, ¿estaba bien?”, cuestionó. En ese sentido, también rechazó los argumentos que intentan legitimar la represión ilegal: “Suponiendo, como dicen ellos, que se tratara de todos guerrilleros violentos, ¿por eso tenían que robar bebés, matar a mujeres embarazadas, violar mujeres o arrojar personas vivas al mar?”. A partir de esa reflexión, remarcó que no se trata de un “relato” sino de hechos comprobados: “No es un cuento, es lo que vivimos en carne viva”.

Finalmente, reivindicó el valor del Juicio a las Juntas como un hecho único en el mundo y una conquista de la democracia argentina. Su propio testimonio, como el de tantos sobrevivientes, permitió reconstruir el funcionamiento del aparato represivo, incluyendo prácticas como los “traslados”, eufemismo utilizado para encubrir los vuelos de la muerte.