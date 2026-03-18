Se realizará la inauguración de una instalación sonora en el Museo Provincial de Bellas Artes

Este viernes 20 de marzo a las 19 en el Museo Provincial de Bellas Artes, se realizará la inauguración de una muestra sonora. La propuesta se titula "Otro Río" y es obra de la artista Lucía Tejera.

La obra surge a partir de una serie de viajes por el delta del sur entrerriano en el marco de la investigación que realizó Tejera sobre los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico militar en la zona. Compuesta de sonidos, objetos y video arte, la obra busca transmitir y conservar la memoria a través de distintos registros, e invita a habilitar la escucha para conocer y comprender nuestra historia, nuestro territorio y nuestro tiempo.

En Sala, el recorrido sonoro tiene una duración de 18 minutos, por lo que se habilitarán cupos de hasta 15/20 personas por turno, por orden de llegada. La exhibición podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el domingo 5 de abril inclusive en la Sala Central del Museo ubicado en calle Buenos Aires 355 de Paraná.

Como cada año, con esta propuesta el Museo Provincial de Bellas Artes -declarado Sitio Nacional de Memoria por haber funcionado en su actual edificio uno de los centros clandestinos de detención y torturas que existieron en Entre Ríos durante la última dictadura- renueva su compromiso de Memoria, Verdad y Justicia.

Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.