Renunció el director de la Anses: es el tercero que se va del cargo en el Gobierno de Milei

Renunció Fernando Bearzi, el director ejecutivo de ANSES, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El economista había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros.

Su reemplazante será Guillermo Arancibia, quien ya desempeñaba como asesor en el Ministerio de Capital Humano, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, donde estaba a cargo del proyecto del Centro de Formación de Capital Humano.

Bearzi es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Además de ANSES, mantuvo cargos de perfil financiero: fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso en un breve lapso al inicio de la gestión libertaria. También formó parte de R. García & Asociados entre 1988 y 1995. Un año después, fundó una consultora llamada Bearzi & Asociados y fue titular de su firma hasta 2015. También fue director por Anses en Edenor en 2016 y fue ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020.

La salida del ahora exdirector de ANSES sucedió el mismo día en que el Ministerio de Capital Humano informó que el Programa Volver al Trabajo (VAT) finalizará el próximo 9 de abril y a cambio se entregarán vouchers para capacitaciones laborales.

“Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, comunicó la cartera que conduce Sandra Pettovello.