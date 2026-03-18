Paraná: en estado de alerta por la oferta salarial municipal, ATE realizará una asamblea informativa

El encuentro tendrá como objetivo poner en común con las trabajadoras y los trabajadores el estado actual de la discusión salarial, así como analizar colectivamente los pasos a seguir frente a la propuesta realizada por el Ejecutivo municipal.

En el marco del estado de alerta declarado tras el rechazo a la última oferta salarial que presentó la Municipalidad de Paraná, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a una asamblea informativa para este miércoles en AFIM.

El encuentro tendrá como objetivo poner en común con las trabajadoras y los trabajadores el estado actual de la discusión salarial, así como analizar colectivamente los pasos a seguir frente a la propuesta realizada por el Ejecutivo municipal.

Desde ATE señalaron la importancia de generar estos espacios de participación para evaluar la situación y definir de manera conjunta las acciones gremiales en defensa del salario y las condiciones laborales.

La convocatoria es para este miércoles 18 de marzo desde las 10 en la sede de AFIM, 25 de Mayo 122, y se espera una amplia participación de trabajadoras y trabajadores municipales.