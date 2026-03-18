Primera Nacional: Yamil Possi será el árbitro de Patronato-Colegiales

Ya está el árbitro para el partido clave del Rojinegro este domingo a las 16 en el Grella.

Yamil Possi será el árbitro del próximo partido de Patronato ante Colegiales en la Primera Nacional. Así lo determinó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dio a conocer las designaciones para la 6ª fecha del máximo campeonato de ascenso. El encuentro se disputará el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el equipo de Rubén Forestello se presentará por segunda vez en la temporada.

El equipo arbitral de Possi estará conformado también por Mariano Ascensi y Martín Grasso, quienes oficiarán de primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Franco Rioja será el árbitro suplente en Villa Sarmiento.

Patrón no ganó aun desde el comienzo del campeonato y su realidad preocupa a los hinchas del Rojinegro. Perdió por goleada con Quilmes por 3 a 0 en su última actuación en el Centenario y también cayó de local con Gimnasia y Tiro por 2 a 1. En los otros dos partidos (ante Midland no pudo jugar por el paro de AFA), empató sin goles con San Martín de Tucumán y Atlanta, como visitante.

Por su parte, Colegiales viene de ganarle a Atlanta por la mínima expresión, en Villa Crespo. Pero perdió sus tres compromisos anteriores: frente a Gimnasia y Tiro (2 a 1), Midland (2-0) y Gimnasia de Jujuy (2-1).

Primera Nacional

Fecha 6

Viernes 20 de marzo

21.30: San Martín (San Juan) - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Sebastián Osudar

Asistente 2: Emanuel Serrale

Cuarto árbitro: Luis Martínez

Sábado 21 de marzo

16: Acassuso - Deportivo Morón

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

16: Defensores de Belgrano - Mitre

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Federico García

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia

16: Almagro - Quilmes

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

16: San Miguel - Racing (Córdoba)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

17: Ciudad de Bolívar - Almirante Brown

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Franco Morón

19: Deportivo Madryn - Estudiantes

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Javier Viglietti

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Marcela Sanz

19: Ferro - Los Andes

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

19: Tristán Suárez - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Matías Ansede

19: Deportivo Maipú - Midland

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

21: Chaco For Ever - Godoy Cruz

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Guido Córdoba

Cuarto árbitro: César Ceballo

Domingo 22 de marzo

16: Chacarita – Atlético de Rafaela

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Juan González

Asistente 2:Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

16: Patronato - Colegiales

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Franco Rioja

16: San Telmo - Colón

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Gonzalo Correa

16: Temperley - Atlanta

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Damián Rubino

17: Güemes - Agropecuario

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Víctor Rojas

Asistente 2: José Ponce

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

17: Central Norte - All Boys

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Lunes 23 de marzo

19: Nueva Chicago – Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann