Primera Nacional: Yamil Possi será el árbitro de Patronato-Colegiales

Ya está el árbitro para el partido clave del Rojinegro este domingo a las 16 en el Grella.
Yamil Possi será el árbitro del próximo partido de Patronato ante Colegiales en la Primera Nacional. Así lo determinó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dio a conocer las designaciones para la 6ª fecha del máximo campeonato de ascenso. El encuentro se disputará el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el equipo de Rubén Forestello se presentará por segunda vez en la temporada.
El equipo arbitral de Possi estará conformado también por Mariano Ascensi y Martín Grasso, quienes oficiarán de primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Franco Rioja será el árbitro suplente en Villa Sarmiento.
Patrón no ganó aun desde el comienzo del campeonato y su realidad preocupa a los hinchas del Rojinegro. Perdió por goleada con Quilmes por 3 a 0 en su última actuación en el Centenario y también cayó de local con Gimnasia y Tiro por 2 a 1. En los otros dos partidos (ante Midland no pudo jugar por el paro de AFA), empató sin goles con San Martín de Tucumán y Atlanta, como visitante.
Por su parte, Colegiales viene de ganarle a Atlanta por la mínima expresión, en Villa Crespo. Pero perdió sus tres compromisos anteriores: frente a Gimnasia y Tiro (2 a 1), Midland (2-0) y Gimnasia de Jujuy (2-1).
Primera Nacional
Fecha 6
Viernes 20 de marzo
21.30: San Martín (San Juan) - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Sebastián Osudar
Asistente 2: Emanuel Serrale
Cuarto árbitro: Luis Martínez
Sábado 21 de marzo
16: Acassuso - Deportivo Morón
Árbitro: Gabriel Gutiérrez
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
16: Defensores de Belgrano - Mitre
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Federico García
Asistente 2: Nicolás Gruccio
Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia
16: Almagro - Quilmes
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
16: San Miguel - Racing (Córdoba)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
17: Ciudad de Bolívar - Almirante Brown
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Franco Morón
19: Deportivo Madryn - Estudiantes
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Javier Viglietti
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Marcela Sanz
19: Ferro - Los Andes
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
19: Tristán Suárez - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Mariano Ruas
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Matías Ansede
19: Deportivo Maipú - Midland
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
21: Chaco For Ever - Godoy Cruz
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Guido Córdoba
Cuarto árbitro: César Ceballo
Domingo 22 de marzo
16: Chacarita – Atlético de Rafaela
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Juan González
Asistente 2:Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
16: Patronato - Colegiales
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Mariano Ascensi
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Franco Rioja
16: San Telmo - Colón
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Gonzalo Correa
16: Temperley - Atlanta
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Damián Rubino
17: Güemes - Agropecuario
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Víctor Rojas
Asistente 2: José Ponce
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
17: Central Norte - All Boys
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
Lunes 23 de marzo
19: Nueva Chicago – Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann