Con apoyo de Festram, trabajadores municipales de Maciá reclaman por salarios

Trabajadores municipales de Maciá sostienen desde hace varios meses el reclamo por salarios dignos, y luego de 100 días de silencio, el intendente Ariel Müller los convocó para una reunión el próximo 27 de marzo.

En ese marco, este lunes por la tarde se realizó una manifestación de trabajadores frente al Palacio Municipal en la que participaron las autoridades de la Federación Entrerriana de Empleados Municipales (Festram), secretarios generales de sindicatos de otras localidades y el sindicato local.

El secretario General de Festram, Mario Barberán, sostuvo: “Nosotros somos parte de la solución, no del problema. Queremos que la familia municipal de Maciá tenga sueldos dignos, que haya diálogo”.

Por su parte, la secretaría General del Sindicato de Maciá, Juliana Bernasconi indicó: “Si bien el Ejecutivo dijo que nos iba a recibir, no hay una propuesta de recomposición salarial. Tenemos un 20,5% de atraso de la paritaria anterior a este año. Tratamos que esta lucha llegue a las personas que tiene que llegar porque nos tienen que dar respuesta lo antes posible”.

Luego explicó: “Nos llegó una nota del intendente convocándonos para el 27 de marzo; a las autoridades gremiales locales no los recibe desde hace 100 días, y desde noviembre no hay aumento al básico. Es necesario que reciba a las autoridades del sindicato local para dialogar y no esperar hasta el 27 de marzo sin ninguna propuesta”. “Creemos que llegamos a un límite que no podemos dejar pasar”, agregó.

Por último, Barberán planteó que “la Federación va a estar siempre” en apoyo de los reclamos de los trabajadores. “La Confederación Argentina de Trabajadores Municipales va a venir si esto no se soluciona, van a venir autoridades de Avellaneda, de Rosario, para tratar de lograr un consenso y respuesta concreta a la situación salarial”, advirtió.