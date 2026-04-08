Confirman a la Procuraduría de Narcocriminalidad en el juicio contra Leonardo Airaldi

El Tribunal Oral Federal de Paraná declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica del principal imputado. Con esta decisión, las juezas Mariela Emilce Rojas y Noemí Marta Berros ratificaron la continuidad del debate oral, rechazando los intentos de la defensa por impugnar decisiones previas del tribunal, entre ellas la participación en la acusación de los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), acompañando al fiscal general José Ignacio Candioti.

La abogada Mariana Barbitta, defensora de Airaldi, había presentado tres recursos contra una resolución del pasado 17 de marzo. En aquella instancia, el tribunal ya había rechazado tres cuestiones preliminares centrales: el pedido de apartamiento de la PROCUNAR, la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio y la nulidad de la acumulación de causas contra el imputado.

En el fallo emitido este miércoles, el tribunal fundamentó que los recursos de la defensa no cumplen con los requisitos de admisibilidad. Las magistradas señalaron que la resolución impugnada no constituye una "sentencia definitiva" ni es equiparable a tal, ya que su naturaleza interlocutoria no pone fin al proceso ni genera un perjuicio que no pueda ser reparado al finalizar el juicio.

Además, el tribunal recordó que, según el Código Procesal Penal de la Nación, la regla durante el juicio es restrictiva para evitar la interrupción y fragmentación del debate oral. Según el fallo, admitir este tipo de impugnaciones de forma autónoma e inmediata resultaría "prematuro", ya que estos planteos solo pueden ser revisados por una instancia superior una vez dictada la sentencia final del juicio.

La defensa de Airaldi argumentaba que la intervención de la PROCUNAR afectaba el "principio de igualdad de armas" y que la acusación fiscal carecía de una descripción clara de los hechos. Sin embargo, el tribunal sostuvo que los escritos recursivos no contenían una "crítica concreta y razonada" de los fundamentos dados anteriormente, limitándose a exponer una "disconformidad" genérica.

Con este pronunciamiento, se confirma la concentración y continuidad del proceso contra Airaldi y los demás implicados en la causa por narcotráfico.

Este jueves continúa el juicio en su cuarta jornada, con más testigos de cargo.